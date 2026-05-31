El juicio por la causa Cuadernos continúa con nuevas declaraciones y expectativa por una testigo clave

El proceso oral se reanudará el próximo martes con los testimonios de Roberto Lavagna, Leonardo Fariña y Mariana Zuvic. Mientras tanto, el tribunal deberá definir la situación de Miriam Quiroga, quien alegó problemas de salud para no declarar.

Hoy 17:07

El juicio oral por la causa Cuadernos retomará su curso el próximo martes con una nueva ronda de testimonios, luego de una semana marcada por las declaraciones de la ex pareja de Oscar Centeno y por la incertidumbre en torno a la situación procesal de Miriam Quiroga, ex funcionaria durante la presidencia de Néstor Kirchner.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La atención del Tribunal Oral Federal Nº 7 se concentra ahora en determinar cómo proceder con la declaración de Quiroga, quien había sido convocada para prestar testimonio pero no pudo hacerlo debido a un delicado cuadro de salud.

Durante la última audiencia, una secretaria del tribunal leyó certificados médicos enviados por familiares de la ex funcionaria, en los que se indica que se encuentra bajo tratamiento por aneurisma aórtica, hipertensión, depresión, pánico y estrés severo y permanente.

Según trascendió, Quiroga reside actualmente en la provincia de Córdoba, por lo que los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli le ofrecieron la posibilidad de declarar mediante videoconferencia. Sin embargo, allegados a la ex secretaria sostuvieron que tampoco está en condiciones de participar de manera remota debido a su estado de salud.

Ante este escenario, el tribunal deberá analizar la documentación médica presentada y resolver si acepta las razones expuestas para justificar su ausencia, o si adopta alguna medida alternativa para garantizar su declaración.

Por su parte, la fiscal de juicio Fabiana León planteó una serie de condiciones para el caso de que finalmente se disponga una declaración a distancia. Entre ellas, propuso que la testigo concurra a una sede judicial en Córdoba o que el procedimiento se realice con la presencia de personal de una fuerza de seguridad en el domicilio donde se encuentre.

Mientras se define esta situación, el debate avanzará con nuevos protagonistas. El próximo martes están previstas las declaraciones de Roberto Lavagna, ex ministro de Economía; Leonardo Fariña, financista arrepentido en la denominada Ruta del Dinero K; y la ex diputada nacional Mariana Zuvic.

Las nuevas audiencias llegan después de que el tribunal escuchara durante dos jornadas a Hilda Horovitz, ex pareja del remisero Oscar Centeno, figura central de la causa debido a los cuadernos que dieron origen a una de las investigaciones judiciales más resonantes de los últimos años.

De esta manera, el juicio continúa sumando testimonios relevantes mientras la Justicia busca avanzar en el esclarecimiento de los hechos investigados y resolver las cuestiones pendientes vinculadas a algunos de los testigos considerados clave para el desarrollo del proceso.