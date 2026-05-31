Trump endureció su postura y condicionó un acuerdo de paz con Irán al control de su uranio enriquecido

El presidente de Estados Unidos exige que Teherán entregue el control de sus reservas de uranio enriquecido como condición para avanzar en un entendimiento.

Hoy 17:11

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán atraviesan una etapa decisiva luego de que el presidente Donald Trump fijara como condición central para un eventual acuerdo de paz que Teherán ceda el control de su uranio enriquecido, material considerado clave dentro de su programa nuclear.

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La posición de Washington responde a la preocupación de que la República Islámica pueda desarrollar armamento nuclear. Por ese motivo, la administración estadounidense busca garantizar que Irán pierda la capacidad de producir una bomba atómica, uno de los principales objetivos geopolíticos de la Casa Blanca en Medio Oriente.

Las conversaciones, sin embargo, enfrentan múltiples obstáculos. A las diferencias entre ambos países se suma la compleja situación interna del régimen iraní, donde distintos sectores de poder mantienen visiones divergentes sobre cómo encarar la negociación con Estados Unidos.

De acuerdo con distintas versiones, las gestiones diplomáticas se desarrollan con la mediación de países como Pakistán, Qatar y Arabia Saudita, que intentan acercar posiciones entre Washington y Teherán para evitar una nueva escalada militar en la región.

Además del control del uranio enriquecido, las partes analizan una serie de cuestiones estratégicas vinculadas a la seguridad regional. Entre ellas aparece el futuro del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo.

La apertura y libre circulación por ese corredor marítimo es considerada una prioridad para Estados Unidos debido a su impacto sobre el mercado energético internacional. Una eventual normalización del tránsito en la zona podría contribuir a reducir tensiones y estabilizar los precios globales de los combustibles.

Por su parte, Irán reclama contrapartidas significativas para avanzar en cualquier entendimiento. Entre sus exigencias figuran el levantamiento de sanciones económicas, la liberación de fondos congelados en el exterior y una flexibilización de las restricciones financieras impuestas por Occidente.

Estas demandas generan resistencia tanto en Israel como en varios países del Golfo Pérsico. Las autoridades israelíes sostienen que una liberación masiva de recursos económicos podría fortalecer nuevamente el programa nuclear iraní y aumentar el financiamiento de grupos armados aliados de Teherán.

Mientras tanto, la Casa Blanca mantiene abierta la vía diplomática, aunque sin descartar otras alternativas. Según trascendió, Trump considera que un acuerdo que limite de manera efectiva el programa nuclear iraní representaría un logro de gran relevancia para su política exterior, además de contribuir a reducir la tensión en una de las regiones más conflictivas del planeta.

En este contexto, las próximas semanas serán determinantes para conocer si ambas partes logran acercar posiciones o si las diferencias sobre el control del uranio enriquecido, las sanciones económicas y la seguridad regional terminan frustrando las negociaciones en curso.