La madre de Agostina Vega ya fue informada sobre la muerte de su hija y debió ser sedada

Miguel y Elizabeth, abuelos de la adolescente, confirmaron que Melisa Heredia recibió la noticia mientras permanece internada. Por recomendación médica, evitaron brindarle detalles del caso debido a su delicado estado emocional.

Hoy 16:40

En medio del profundo dolor que atraviesa la familia de Agostina Vega, los abuelos de la adolescente confirmaron este mediodía que Melisa Heredia, madre de la joven, ya fue informada sobre la muerte de su hija mientras permanece internada en un centro de salud.

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La noticia fue comunicada por Miguel y Elizabeth, quienes explicaron que el momento fue especialmente difícil debido al estado físico y emocional de Melisa. Según relataron, tras conocer la tragedia debió ser sedada por el equipo médico que la asiste.

“Ya hablamos con ella y le dimos la noticia. La tuvieron que sedar porque quiere saber más y nos preguntaba cosas que hoy no le podemos responder”, expresó Elizabeth al salir del sanatorio donde se encuentra internada su hija.

La mujer también reveló que Melisa se encuentra profundamente afectada por lo ocurrido, atravesando horas de enorme angustia luego de enterarse del fallecimiento de Agostina. “Está muy mal”, resumió.

Cabe recordar que la madre de la adolescente había sido hospitalizada antes del hallazgo del cuerpo, luego de sufrir un severo deterioro en su salud producto de los días de desesperación y búsqueda. De acuerdo con sus familiares, permaneció varios días sin ingerir alimentos ni agua, situación que derivó en un cuadro de deshidratación y complicaciones renales que obligaron a su internación.

Por su parte, Miguel explicó que la familia sigue las recomendaciones de los profesionales de salud mental que acompañan a Melisa. En ese sentido, señaló que los psiquiatras aconsejaron transmitir únicamente la información indispensable, evitando brindarle detalles que pudieran agravar su estado.

“Quiere saber más detalles y no se los queremos dar. Los profesionales nos indicaron que le dijéramos solamente eso”, sostuvo el abuelo de Agostina ante los medios presentes.

Mientras la investigación judicial continúa avanzando, la familia mantiene firme su reclamo de justicia. En ese marco, Miguel aseguró que seguirán impulsando movilizaciones y distintas acciones para exigir el esclarecimiento total del crimen.

Conmovido por el acompañamiento recibido en los últimos días, el abuelo de la adolescente también dejó un mensaje para la comunidad: “No nos dejen solos”, expresó, renovando el pedido de apoyo en la búsqueda de justicia por Agostina Vega.