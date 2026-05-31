Nediani participó de una actividad evangelista organizada por las "Iglesias Unidas de La Banda"

La actividad reunió durante tres jornadas a familias, jóvenes y fieles de distintos puntos de la ciudad y zonas aledañas.

Hoy 16:52

El Patinódromo de la ciudad de La Banda fue escenario de una multitudinaria actividad evangelística organizada por Iglesias Unidas de La Banda, que durante tres jornadas convocó a miles de personas en torno a propuestas religiosas, culturales y comunitarias.

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El encuentro se desarrolló los días 28, 29 y 30 y contó con una importante participación de vecinos de La Banda y localidades cercanas, quienes se acercaron para formar parte de las campañas evangelísticas, los encuentros de danzas y una feria de emprendedores que funcionó en el predio.

Según indicaron los organizadores, alrededor de 4 mil personas participaron de las distintas actividades desarrolladas durante los tres días, consolidando al evento como una de las convocatorias religiosas más importantes realizadas recientemente en la ciudad.

En el marco de la jornada de cierre, el intendente Roger Elías Nediani participó como invitado especial y recibió una plaqueta de reconocimiento por parte de los referentes de las iglesias organizadoras. La misma distinción fue entregada al coordinador de la Oficina de Religiones y Cultos, Roberto Jaimes.

Durante su visita, el jefe comunal destacó el valor social y espiritual de este tipo de iniciativas, especialmente por estar orientadas a las familias y a los jóvenes.

“Siempre estamos destacando el trabajo que hacen las iglesias en la ciudad porque son un complemento en la función social de poder contener a las familias y, en especial, a los jóvenes que tanta ayuda necesitan en estos tiempos difíciles”, expresó Nediani.

Asimismo, remarcó la importancia de generar espacios de encuentro abiertos a toda la comunidad, donde se promuevan valores vinculados a la fe, la solidaridad y la esperanza.

“Celebramos que se realicen este tipo de actividades en nuestra ciudad, enfocadas en la necesidad que todos tenemos de buscar a Dios para mejorar nuestras vidas”, sostuvo el intendente.

Finalmente, agradeció el acompañamiento recibido durante el evento y señaló que el mensaje compartido por las iglesias representa un impulso para continuar trabajando en beneficio de los vecinos bandeños.

“Vinimos a acompañar y recibimos un mensaje de apoyo y bendición que nos renueva la fortaleza para continuar trabajando con mayor compromiso por la ciudad de La Banda”, concluyó.

Además del intendente, participaron de la actividad el viceintendente Gabriel Santillán, la secretaria de Gobierno Victoria Torres y la Dra. Mariana Morales, junto a los principales organizadores del encuentro: el pastor José Ibáñez, de la Iglesia Jesús La Luz del Mundo; el evangelista Pablo Moisés Gorosito, de la Iglesia Bethel MCyM; y el pastor Jesús Medina, de la Iglesia Socorro de lo Alto.