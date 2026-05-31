La inflación se desacelera, pero algunos alimentos vuelven a presionar los precios

Datos del Indec muestran que el ritmo de aumento de varios productos básicos se moderó en el último año.

Hoy 17:03

La economía argentina atraviesa una etapa de desaceleración inflacionaria que comienza a reflejarse en distintos productos de consumo masivo. Sin embargo, detrás de la mejora de los indicadores generales persisten comportamientos dispares que muestran que la baja de la inflación no impacta de manera uniforme en todos los rubros.

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De acuerdo con los datos relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el promedio de los productos monitoreados en supermercados registró un aumento del 42,1% entre abril de 2024 y abril de 2025, mientras que en el período comprendido entre abril de 2025 y abril de 2026 la suba promedio se redujo al 32,4%.

Aunque la tendencia general evidencia una desaceleración, el comportamiento de cada producto muestra una realidad mucho más heterogénea, con algunos alimentos que prácticamente dejaron de aumentar y otros que retomaron una senda alcista.

Entre los artículos que registraron una marcada moderación aparece el huevo. Según las estadísticas oficiales, pasó de una suba interanual del 53,5% a apenas un 0,1%, convirtiéndose en uno de los productos con mayor desaceleración de precios.

Un comportamiento similar mostró la manteca, que redujo su incremento anual desde el 42,6% al 17,3%, mientras que el café molido descendió de un aumento del 62,7% al 26,5% en la comparación interanual.

Sin embargo, no todos los productos siguieron la misma tendencia. La carne picada común aceleró su ritmo de aumento, pasando de una suba del 49,5% entre 2024 y 2025 a un incremento del 57,2% en los doce meses posteriores.

También se observaron aumentos más pronunciados en otros productos básicos. El aceite de girasol pasó de registrar una variación anual del 36,7% al 53,8%, mientras que la harina de trigo, que había mostrado una estabilidad relativa con un incremento de apenas 2,9%, acumuló una suba del 15,3% durante el último año.

Los especialistas sostienen que la desaceleración inflacionaria constituye una señal positiva para la economía, aunque advierten que el comportamiento desigual de los precios refleja tensiones sectoriales que todavía persisten.

En ese contexto, remarcan que analizar la evolución de cada producto permite comprender mejor las dinámicas de costos, producción y consumo que continúan influyendo sobre la formación de precios y que podrían marcar la tendencia de los próximos meses.

De esta manera, mientras la inflación general muestra señales de moderación, la evolución de algunos alimentos esenciales sigue representando un desafío para el bolsillo de los consumidores, especialmente en aquellos productos con mayor peso dentro de la canasta básica.