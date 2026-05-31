Más familias bandeñas podrán acceder de manera gratuita a la escritura de sus terrenos

El municipio de La Banda firmó convenios de cesión de derechos posesorios con familias del barrio Villa Nueva.

Hoy 16:49

En el marco del Programa de Regularización Dominial, la Municipalidad de La Banda dio un nuevo paso para garantizar la seguridad jurídica de numerosas familias al concretar la firma de convenios de cesión de derechos posesorios con vecinos del barrio Villa Nueva.

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La actividad fue encabezada por el intendente Roger E. Nediani y la escribana municipal María Laura Tula Rizo, quienes mantuvieron un encuentro con los beneficiarios para avanzar en el proceso que permitirá obtener la escritura de los terrenos que habitan desde hace décadas.

Durante la reunión, Nediani destacó la importancia de esta instancia administrativa, ya que permitirá al municipio iniciar los trámites de prescripción administrativa necesarios para regularizar la situación dominial de los inmuebles.

"Concretamos la firma de cesión de derechos para que el municipio inicie los trámites de prescripción administrativa y, de manera paralela, trabajaremos en la elaboración del plano general para avanzar posteriormente con las escrituras", explicó el jefe comunal.

Asimismo, remarcó que el trabajo conjunto entre las áreas técnicas de Catastro y la Escribanía Municipal será fundamental para brindar transparencia y seguridad al proceso, garantizando que cada familia pueda acceder a la documentación correspondiente de su propiedad.

El intendente también subrayó el valor social de esta iniciativa, al señalar que muchos vecinos esperan desde hace años contar con un título de propiedad que les permita dejar un patrimonio legalmente constituido a sus hijos y futuras generaciones.

Por su parte, la escribana municipal María Laura Tula Rizo explicó que se trata de un procedimiento que requiere distintas etapas administrativas, aunque resaltó que es indispensable para concretar la posterior donación de los terrenos a quienes acreditan una larga posesión de los mismos.

"Esta gestión lleva tiempo, pero es necesaria para que el municipio pueda realizar la donación correspondiente de los terrenos que las familias habitan desde hace más de 30 años", señaló la funcionaria.

Finalmente, Tula Rizo convocó a los vecinos de Villa Nueva que aún no iniciaron el trámite a acercarse a la Escribanía Municipal, donde podrán recibir asesoramiento e información sobre la documentación requerida.

Según indicó, la atención se realiza de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, con el objetivo de continuar ampliando el alcance de un programa que busca brindar soluciones definitivas en materia habitacional y garantizar el acceso al título de propiedad a más familias bandeñas.