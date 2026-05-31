Catalina Orellano Arias es coronada representante 2026 del FASTA

El Colegio FASTA San Alberto Magno de Río Blanco celebró la elección de su representante para 2026 en un evento repleto de actividades artísticas y culturales.

Hoy 15:47

El Colegio FASTA San Alberto Magno, situado en Río Blanco, fue el escenario de una velada memorable que marcó la elección de su Representante 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la celebración, los asistentes pudieron disfrutar de una serie de números artísticos, que incluyeron un desfile de las candidatas y la danza de los pajes, creando un ambiente festivo y lleno de alegría.

El evento también presentó el clásico vals y la tradicional bomba de la promo, momentos que aportaron un toque especial a la ceremonia.

El jurado, tras evaluar el desempeño de cada participante, dio a conocer su decisión, proclamando a la joven Catalina Orellano Arias como la nueva soberana del colegio.

Acompañando a Catalina, fueron elegidas Antonella Franco como primera princesa y Lucía Cazón como segunda princesa, quienes también recibirán el honor de representar a la institución.

El evento culminó con la inclusión de las Damas de Honor, Constanza Tintilay y Olivia Caballero, completando así la corte que representará al colegio en la FNE 2026.

Con esta elección, los estudiantes de Río Blanco han definido los rostros que llevarán el nombre del colegio, cerrando una jornada que quedará grabada en la memoria de toda la comunidad educativa.