Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 31 MAY 2026 | 23º
X
Regionales

Denuncia judicial contra Javier Galán por un accidente de tránsito

Una nueva denuncia judicial sobre Javier Galán no está relacionada con un siniestro vial reciente, sino con un incidente diferente que actualmente está bajo investigación.

Hoy 15:22

Desde ámbitos judiciales se ha confirmado que la reciente denuncia contra el legislador Javier Galán no se vincula al accidente que ha captado la atención pública en días anteriores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El caso, que se encuentra en fase de investigación judicial, involucra un incidente ocurrido el 1° de mayo, donde un hombre de apellido Almada reportó haber sido embestido por una camioneta Toyota SW4.

Según la denuncia, Almada circulaba en una motocicleta Corven Triax 200 cc por calle Sarmiento cuando, al llegar a la esquina de Rojas, se produjo el choque.

El denunciante afirma que el automóvil era conducido por Javier Galán, quien supuestamente solicitó que no se presentara una denuncia penal, comprometiéndose a reparar los daños causados.

A pesar de esta promesa, Almada aseguró que no recibió respuesta ni compensación por los daños sufridos, lo que lo llevó a formalizar la denuncia ante la Justicia.

La presentación fue realizada a través de la Fiscalía General, y el caso ya está siendo revisado por las autoridades competentes.

Este nuevo desarrollo añade un capítulo a las controversias que rodean la figura de Galán, quien ha enfrentado críticas en el ámbito político y judicial en semanas recientes.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La principal hipótesis sobre el crimen de Agostina Vega y la pista clave que llevó al hallazgo de los restos
  2. 2. “Está muerto en vida”: el desgarrador estado del padre de Agostina tras conocer la muerte de su hija
  3. 3. Video: automovilista chocó contra la base de una columna de alumbrado sobre avenida Solís
  4. 4. Se filtró el nombre del DT mundialista que buscará Riquelme para reemplazar a Úbeda en Boca
  5. 5. Milagro en la Ruta 7: un motociclista sobrevivió tras chocar contra un caballo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT