Controles en Clodomira: secuestraron cuatro motos por circular sin documentación ni patentes

El operativo se realizó durante la madrugada y también se constataron escapes no reglamentados en los rodados.

Hoy 12:41

Efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 16, desplegaron un operativo de prevención en diferentes sectores de la ciudad, que culminaron con la retención de cuatro motovehículos.

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Los conductores no contaban con los papeles de los rodados y circulaban con caños de escape no reglamentados.

El procedimiento de control se concretó a las 2 hs de la madrugada de hoy, mientras el personal policial realizaba recorrido rutinario. Al momento de solicitarles la documentación obligatoria para circular, ninguno de los motociclistas pudo acreditar su pertenencia.

Asimismo, las autoridades constataron que los rodados poseían colocados escapes libres, elemento no permitido por la ley para la circulación. Los vehículos; una Motomel Blitz, de color negro, una Zanella ZB de color negra, una Corven Mirage, y una Gilera Smash color negro y rojo, no contaban con su patente colocada y eran conducidos por jóvenes de 28, 26, 17 y 18 años respectivamente.

Los rodados quedaron alojados en la sede policial y se solicitó la colaboración de personal de la Dirección General de Seguridad Vial para la confección de las correspondientes actas de infracción y el posterior secuestro de los rodados.