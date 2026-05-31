Ruta 9: derivaron a un motociclista al Regional tras sufrir graves heridas al derrapar

Médicos decidieron practicar la intubación del paciente y disponer su urgente derivación al Hospital Regional para una atención de mayor complejidad.

Hoy 13:06

Un hombre de 37 años sufrió graves lesiones durante la noche del sábado luego de protagonizar un siniestro vial sobre Ruta Nacional N° 9, a la altura de la localidad de La Puerta, departamento Río Hondo.

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El hecho se registró alrededor de las 23:50 y movilizó a personal policial y sanitario de la zona.

De acuerdo con fuentes policiales, al arribar al lugar los efectivos encontraron a un motociclista que habría derrapado mientras circulaba de sur a norte por la mencionada ruta.

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La víctima fue identificada como Martín Maximiliano Salvatierra, de 37 años, domiciliado en la localidad de Rodeo de Soria, departamento Capital, quien se conducía a bordo de una motocicleta Honda Storm de color naranja.

Tras el siniestro, una ambulancia del Centro Integral de Salud (CIS) Termas trasladó al lesionado hacia el nosocomio local para recibir asistencia médica.

Posteriormente, desde el centro de salud se informó que el paciente fue asistido por la Dra. Susana Provera, quien diagnosticó de manera preliminar politraumatismos, traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, traumatismo de macizo facial y múltiples escoriaciones.

Debido a la gravedad del cuadro clínico, los profesionales decidieron practicar la intubación del paciente y disponer su urgente derivación al Hospital Regional para una atención de mayor complejidad.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Subcomisaría Los Núñez, con intervención del fiscal de turno, Dr. Gustavo Montenegro.