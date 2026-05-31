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SANTIAGO DEL ESTERO | 31 MAY 2026 | 23º
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Policiales

Dos detenidos tras un operativo policial en el barrio Sargento Cabral

Efectivos identificaron a los sujetos en la vía pública y constataron que ambos eran buscados por la Justicia. Además, secuestraron una herramienta de dudosa procedencia.

Hoy 12:51

El procedimiento tuvo lugar el viernes en la intersección de Talcahuano y Ricardo Rojas, cuando los policías observaron a dos personas que intentaban ocultar sus rostros y decidieron identificarlas.

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Tras la consulta de sus datos, se comprobó que uno de ellos de 28 años, domiciliado en el barrio Belén, tenía un pedido de detención vigente. En tanto, su acompañante, de 38 años y residente en el barrio Sargento Cabral, también era buscado por la Justicia por su presunta vinculación con distintos hechos delictivos.

Durante el procedimiento, los sospechosos tenían en su poder una amoladora DeWalt amarilla. Al ser consultados sobre su propiedad, brindaron respuestas contradictorias y no pudieron acreditar su origen.

Por disposición de la fiscalía de turno, ambos fueron trasladados a la Comisaría Comunitaria N° 2, donde quedaron alojados en calidad de aprehendidos, mientras que la herramienta fue secuestrada para establecer su procedencia.

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