Lanús y Banfield se ven las caras en una nuevo edición del clásico con mucho en juego

El Granate buscará cortar una racha negativa en La Fortaleza, mientras que el Taladro necesita sumar para seguir con chances de playoffs.

Hoy 07:26

Lanús y Banfield se enfrentarán este lunes desde las 19 en el estadio Néstor Díaz Pérez, en el interzonal de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, en un clásico que promete tensión y mucho en juego.

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El Granate llega golpeado tras la derrota 1-0 ante Mirassol en su debut por la Copa Libertadores, y además arrastra dos partidos sin ganar en el torneo local. A pesar de eso, se ubica sexto con 19 puntos y en zona de playoffs.

Más allá del presente, Lanús tendrá un desafío extra: cortar una racha de nueve años sin triunfos como local ante Banfield. La última victoria en La Fortaleza fue en 2017, cuando el equipo dirigido por Jorge Almirón se impuso 4-2 con una actuación estelar de José Sand.

“Sabemos la magnitud del partido y que se vive de manera distinta. Es una linda chance de redimirnos después de la derrota del otro día”, aseguró Felipe Peña Biafore en la previa.

Del otro lado, Banfield llega con la motivación de haber ganado el último clásico por 2-1 en el Florencio Sola y buscará repetir para seguir estirando el historial a su favor.

El Taladro, dirigido por Pedro Troglio, está 12° con 13 puntos y necesita ganar para acercarse a la zona de clasificación, ya que se encuentra a cuatro unidades del último puesto de playoffs. Además, arrastra una deuda pendiente: aún no sumó puntos como visitante en el certamen.

El clásico del Sur se presenta como un partido determinante para ambos, en la recta final de la fase regular.

Datos del partido