Polémica en EE.UU.: ejecutivos que trabjaron en Inteligencia Artificial se incorporan al Ejército

Son cuatro directivos de las empresas OpenAI, Palantir y Meta. La decisión desata polémica por privilegios y posibles conflictos de interés.

Hoy 17:38

La decisión de la administración de Donald Trump de integrar a altos directivos de las principales empresas tecnológicas dentro del Ejército estadounidense abrió un fuerte debate puertas adentro de las Fuerzas Armadas.

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Se trata del denominado “Destacamento 201”, una unidad inédita que busca acelerar la innovación militar mediante la incorporación directa de expertos en inteligencia artificial y desarrollo tecnológico, pero que ya genera cuestionamientos por la forma en que se implementó.

El cuerpo fue presentado en junio del año pasado en el cuartel Myer-Henderson Hall, muy cerca del Pentágono, con la participación de cuatro ejecutivos de peso: Andrew Bosworth, de Meta; Kevin Weil, de OpenAI; Shyam Sankar, de Palantir Technologies; y Bob McGrew, con trayectoria en ambas compañías. Todos ellos juraron como tenientes coroneles en calidad de reservistas, con la misión de aportar conocimientos estratégicos para modernizar las capacidades militares.

El vínculo entre el Pentágono y estas firmas no es nuevo, pero sí lo es el grado de integración. Según explicaron autoridades militares, la iniciativa apunta a posicionar a Estados Unidos en la vanguardia del desarrollo tecnológico aplicado a la defensa. Sin embargo, la medida no cayó bien en amplios sectores del ámbito castrense, donde se cuestiona que civiles hayan accedido a rangos elevados tras apenas cuatro semanas de entrenamiento, cuando una carrera militar tradicional demanda entre 15 y 20 años de servicio.

Las críticas no tardaron en aparecer. Analistas y veteranos advirtieron que esta decisión podría erosionar la cultura interna del Ejército y afectar la confianza pública. También se puso el foco en un posible conflicto de intereses, ya que las empresas de las que provienen estos ejecutivos mantienen millonarios contratos con el Departamento de Defensa. En el caso de Palantir, por ejemplo, su software es clave en tareas de inteligencia y forma parte de programas estratégicos que involucran inteligencia artificial aplicada a operaciones militares.

Pese a las objeciones, desde el Gobierno sostienen que la medida responde a una necesidad urgente: acortar la brecha entre la innovación tecnológica y su aplicación en el campo de defensa. En ese sentido, el Destacamento 201 aparece como un experimento audaz que podría marcar el rumbo de las futuras guerras, donde la inteligencia artificial y el desarrollo digital ya no serán un complemento, sino el corazón mismo de las operaciones.