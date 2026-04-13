Los requisitos de la pensión no contributiva que debes conocer

En Argentina, la pensión no contributiva se establece para personas en situaciones de vulnerabilidad y tiene requisitos específicos que es importante conocer. En 2023, este programa beneficia a miles de ciudadanos que no cuentan con recursos suficientes para vivir dignamente.

Hoy 18:02

La pensión no contributiva es un beneficio social en Argentina diseñado para brindar ayuda económica a aquellas personas que no tienen acceso a una jubilación o pensión contributiva. Este programa es fundamental para garantizar el bienestar de los grupos más vulnerables de la población, especialmente en un contexto económico desafiante.

Para acceder a esta pensión, es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por la Ley 13.478. En primer lugar, se debe ser argentino nativo o naturalizado, o residente legal en el país. Además, el solicitante debe demostrar que no posee ingresos suficientes para su sustento.

Uno de los aspectos más importantes es la evaluación de los recursos económicos del solicitante. Esto implica que se considerarán los ingresos del solicitante y de su grupo familiar, así como los bienes que posean. Si el total de los ingresos es inferior a un monto mínimo establecido por el Ministerio de Desarrollo Social, se puede acceder a la pensión.

Otro requisito clave es la edad. Las mujeres deben tener al menos 60 años y los hombres 65 años para poder solicitar la pensión. Sin embargo, hay excepciones en casos de discapacidad, donde no hay límite de edad.

Además, es fundamental que el solicitante no reciba ningún otro tipo de prestación o beneficio que implique un ingreso económico. Esto significa que, si el individuo ya está cobrando otra pensión, no podrá acceder a la pensión no contributiva.

Una vez que se cumplen todos los requisitos, el proceso de solicitud se inicia a través de la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social). Es importante presentar toda la documentación requerida y estar atento a los plazos establecidos para evitar inconvenientes en la aprobación.

Las pensiones no contributivas son una herramienta vital en Argentina, ayudando a muchas personas a cubrir sus necesidades básicas en un contexto de alta desigualdad. En 2023, el programa sigue siendo un pilar fundamental del sistema de protección social en el país.