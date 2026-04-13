Le robó a un remisero en el barrio Tarapaya y fue detenido a las pocas horas

El delincuente, de 26 años, le había sustraído un celular y dinero en efectivo al conductor. Lo detuvieron durante un operativo policial y recuperaron los bienes robados.

Hoy 18:00

Un joven de 26 años fue aprehendido en las últimas horas acusado de robarle a un remisero en el barrio Tarapaya. El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Prevención, quienes lograron recuperar los elementos sustraídos.

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El hecho ocurrió mientras el trabajador, un hombre de 59 años, realizaba su jornada laboral. Según denunció, había levantado a un pasajero en avenida Belgrano y, al llegar al destino en el mencionado barrio, el sujeto le robó un teléfono celular y una billetera con dinero en efectivo antes de darse a la fuga.

Tras ser alertados, los uniformados iniciaron un recorrido por la zona y, con los datos aportados por la víctima, desplegaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones del ex polígono.

Como resultado del rastrillaje, los efectivos lograron localizar al sospechoso y proceder a su aprehensión. Durante la requisa, secuestraron entre sus pertenencias el teléfono celular denunciado como robado y la suma de 9.930 pesos en efectivo, correspondiente a la recaudación del remisero.

El joven fue trasladado a la Comisaría Comunitaria N° 49, donde quedó identificado y a disposición de la Justicia.

Por disposición de la fiscal de turno, el acusado quedó aprehendido por el supuesto delito de hurto, mientras que los elementos recuperados fueron restituidos a su propietario.