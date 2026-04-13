Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 ABR 2026 | 24º
X
Policiales

Le robó a un remisero en el barrio Tarapaya y fue detenido a las pocas horas

El delincuente, de 26 años, le había sustraído un celular y dinero en efectivo al conductor. Lo detuvieron durante un operativo policial y recuperaron los bienes robados.

Hoy 18:00
Asaltante detenido

Un joven de 26 años fue aprehendido en las últimas horas acusado de robarle a un remisero en el barrio Tarapaya. El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Prevención, quienes lograron recuperar los elementos sustraídos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió mientras el trabajador, un hombre de 59 años, realizaba su jornada laboral. Según denunció, había levantado a un pasajero en avenida Belgrano y, al llegar al destino en el mencionado barrio, el sujeto le robó un teléfono celular y una billetera con dinero en efectivo antes de darse a la fuga.

Tras ser alertados, los uniformados iniciaron un recorrido por la zona y, con los datos aportados por la víctima, desplegaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones del ex polígono.

Como resultado del rastrillaje, los efectivos lograron localizar al sospechoso y proceder a su aprehensión. Durante la requisa, secuestraron entre sus pertenencias el teléfono celular denunciado como robado y la suma de 9.930 pesos en efectivo, correspondiente a la recaudación del remisero.

El joven fue trasladado a la Comisaría Comunitaria N° 49, donde quedó identificado y a disposición de la Justicia.

Por disposición de la fiscal de turno, el acusado quedó aprehendido por el supuesto delito de hurto, mientras que los elementos recuperados fueron restituidos a su propietario.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Vuelco fatal en la ruta 34 a la altura de Antajé: dos personas murieron y otras tres sufrieron heridas de gravedad
  2. 2. Confirman presencia de fentanilo y agravan la imputación contra la enfermera acusada por la muerte de Patricia Leyría
  3. 3. El tiempo para este lunes 13 de abril en Santiago del Estero: emiten una alerta amarilla por tormentas y posible granizo
  4. 4. Identificaron a los dos hinchas que murieron en el trágico choque y vuelco en la Ruta 34
  5. 5. La Banda vibró con un encuentro de autos clásicos y motos multimarca
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT