Elecciones Perú 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga lideran conteos preliminares en medio de lenta reapertura de mesas este lunes

A las 6 p.m. de hoy lunes 13 de abril se cerrarán las mesas de votación faltantes en Lima para poder tener un conteo general de todo el país. La jornada electoral se vio afectada por graves retrasos.

Hoy 16:24

Concluida la jornada electoral, las mesas de votación cerraron el domingo a las 6:00 de la tarde y los miembros de mesa iniciaron el escrutinio y conteo de votos en todo el país. Los resultados vienen siendo procesados en tiempo real por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De acuerdo a la boca de urna de Ipsos y Datum, y según las cifras preliminares arrojadas por ONPE, Keiko Fujimori se perfila en el primer lugar de esta primera vuelta, mientras que se espera el anuncio oficial para definir quién ocupará el segundo lugar y la acompañará en el balotaje, programada para el 7 junio próximo.

Sin embargo, la jornada del 12 de abril fue bastante accidentada, porque en varias mesas de Lima no llegó el material electoral. La repartición estaba a cargo de la ONPE pero hubo una descoordinación con la empresa logística. Pese a las largas colas y reclamos, 15 mesas no abrieron.

En una decisión extraordinaria, el Jurado Nacional de Elecciones resolvió ampliar el proceso electoral para que las personas que no pudieron ejercer su voto durante la jornada puedan hacerlo hoy lunes 13 de abril. Además, la entidad exhortó a las encuestadoras a suspender la difusión de sondeos y conteos rápidos mientras se resuelve la situación electoral.