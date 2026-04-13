Preocupación en Campo Quijano por crematorio de animales sin aviso previo

La instalación de un crematorio de animales en Villa Lola, Campo Quijano, ha generado preocupación y malestar en la comunidad debido a la falta de aviso previo y consulta sobre el proyecto.

Hoy 16:17

En Campo Quijano, la reciente instalación de un crematorio de animales ha desatado una ola de preocupación entre los vecinos, especialmente en la zona de Villa Lola, cercana al cementerio de La Silleta.

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La situación se tornó crítica cuando el horno del crematorio fue encendido por primera vez sin aviso previo, lo que desencadenó incertidumbre y malestar en la comunidad.

Los residentes expresaron su descontento por la falta de información acerca del funcionamiento del crematorio, lo que ha llevado a un aumento en los reclamos ciudadanos.

Asimismo, los vecinos cuestionan la ausencia de instancias de consulta previas y demandan que se verifique si el proyecto cumple con los requisitos legales y los estudios ambientales necesarios.

Desde el establecimiento, se ha afirmado que la actividad del crematorio continuará, lo que ha incrementado la tensión en la zona mientras se esperan definiciones por parte de las autoridades locales.

Esta situación pone de manifiesto la importancia del diálogo comunitario y la transparencia en el manejo de proyectos que afectan a la población, especialmente en temas tan sensibles como el tratamiento de animales fallecidos.