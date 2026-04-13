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El municipio refuerza su compromiso con la higiene urbana a través de la erradicación de basurales y el descacharreo

Equipos municipales desplegaron operativos integrales de limpieza y concientización en varios sectores de La Banda, reforzando el cuidado ambiental y la salud pública.

Hoy 14:54
La Banda

La Municipalidad de La Banda a través de la Secretaría de Servicios Públicos realizó durante el fin de semana, operativos de limpieza en distintos sectores de la ciudad de La Banda con el objetivo de eliminar los puntos de arrojo de residuos y promover un ambiente más limpio y saludable para toda la comunidad.

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Las tareas, realizadas por los trabajadores del área de Higiene Urbana de la Secretaría de Servicios Públicos, consistieron en la recolección y limpieza integral con camiones, maquinarias y herramientas específicas.

Dichas tareas se desarrollaron en pasaje Ocampo y Libertad del barrio Palermo, calle Urquiza y Deán Funes, calle General Roca y Libertad en la Plaza Eco Educativa, calle General Roca y Deán Funes, San Luis y avenida del Libertador en la cancha de Las Palmas, Aconcagua y Avenida Libertador, Aconcagua y  Lamadrid, Aconcagua y Guido Spano, calle Urquiza y Deán Funes y en General Roca y Deán Funes.

De igual manera, se realizó un trabajo conjunto entre la Dirección de Juntas Vecinales  y el Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) N° 7 del barrio Avenida con el objetivo de evitar los criaderos en las viviendas de nuestros vecinos.

En este sentido, se desarrolló la jornada comunitaria ECOACCIÓN, que incluyó actividades de  concientización y erradicación de minibasurales en el barrio Avenida con el objetivo de evitar la acumulación de residuos, prevenir basurales y reducir la proliferación de mosquitos y plagas.

Desde las áreas de indicó que el descacharreo y la sensibilización son acciones fundamentales para prevenir el Dengue y el Chikungunya ya que permiten identificar y eliminar los criaderos de mosquitos que causan la enfermedad. Además de que evita que los huevos de mosquitos eclosionen y se conviertan en larvas y luego en mosquitos adultos transmisores de la enfermedad. El descacharreo se debe realizar de manera permanente, incluso en invierno, elimina todo recipientes que puedan acumular agua, como latas, botellas, neumáticos y juguetes.

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