Promueven jornadas de prevención y cuidados en los jardines de infantes municipales

A través de la propuesta “Jugando también me cuido”, se busca fortalecer habilidades emocionales y hábitos saludables en niños de nivel inicial.

Hoy 14:57

La Dirección de Prevención en Adicciones perteneciente a la Secretaria de Coordinación y Desarrollo Territorial realizó una nueva jornada de prevención “Jugando también me cuido” destinados a los alumnos de 4 y 5 años del turno mañana del Jardín de Infantes Municipal N° 14 “Duendecitos” del barrio Sarmiento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En este sentido, se indicó que este programa tiene el objetivo de fortalecer los factores de protección en la primera infancia mediante el juego, promoviendo el desarrollo emocional, la autoestima, la comunicación y los hábitos saludables.

De igual manera se buscará estimular las habilidades sociales, fomentar conductas saludables y del cuidado del cuerpo; como así también, fortalecer el vínculo de los niños con los adultos referentes como red de cuidado.

Los interesados en conocer este y los demás servicios que se ofrecen desde la Dirección de Prevención en Adicciones pueden dirigirse de lunes a viernes de 8 a 13 a sus oficinas ubicadas en avenida Besares N° 239.