Violento cruce en un reality español: Coti Romero fue agredida y debieron separarla

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En las últimas, la ex Gran Hermano vivió un fuerte momento al pelearse con La Falete, una de las participantes más picantes de la edición del programa.

Tras algunos comentarios picantes, La Falete optó por ir en búsqueda de una botella con gaseosa y le volcó todo el líquido en la cabeza de la correntina.

La secuencia llamó la atención en todos sus compañeros y debieron ser separadas para que la situación no llegue a mayores. "Agua... Es agua perra", le gritaba enfurecida La Falete, quien no había saludado a Coti en su ingreso al ciclo marcando una clara distancia desde el comienzo.

A lo que Coti Romero lejos de bajar las revoluciones se plantó cara a cara ante su compañera: "¿Pero te pensas que le tengo miedo a eso? Vaya a cuidar a su hijo señora", lanzó picante.

"Coty Romero":

Porque en un reality show espaÃ±ol se cagÃ³ a puteadas contra una gorda. "Lavate la boca, tenÃ©s olor a culo".pic.twitter.com/qOhWDAYxQD — Tendencias (@TTendenciaX) April 13, 2026

La Falete intentó marcarla la cancha desde un principio a su nueva compañera pero Coti lejos de regular en su actitud le hizo frente al instante, generando ese tenso momento un enorme revuelo en las redes.

Durante su paso por la casa de Gran Hermano en la edición 2022, la correntina mantuvo también varios cruces y fue centro de varios conflictos en la convivencia con el resto de los participantes.

Lo cierto es que a poco de su ingreso al reality español, donde los participantes están vestidos como si estuvieran en prisión y en distintas celdas, la joven ya tuvo su primer y bien picante cruce.

"Estuve en 4 realities, este es mi quinto, estuve en dos Gran Hermano, en el cantando y en el bailando. En todos lados me pelee", reconoció Coti Romero apenas ingresada al ciclo español creado por creado por Carlos y Daniel Ramos.