Frías: detuvieron a padre e hijo acusados de violencia de género y secuestraron un arma

La denuncia de una mujer de 27 años derivó en un allanamiento en el barrio Esperanza III. Ambos quedaron imputados por lesiones y amenazas.

Hoy 11:49

Personal de la Comisaría Comunitaria N° 60 llevó a cabo un procedimiento en el que detuvo a un hombre y a su hijo, acusados en tres causas en perjuicio de la pareja del primero, y secuestró un arma de fuego.

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La denuncia fue radicada por una mujer de 27 años, quien manifestó haber sido víctima de agresiones físicas por parte de su pareja, un hombre de 52 años, quien le habría propinado golpes de puño y patadas en distintas partes del cuerpo. El hecho ocurrió ayer, alrededor de las 15:00, en el barrio Esperanza III.

Según lo denunciado, durante el episodio también intervino el hijo del acusado, quien habría efectuado disparos con un arma de fuego, mientras que su nuera participó también de los disturbios. Además, la damnificada indicó que los agresores ingresaron a la vivienda, provocaron daños materiales y destruyeron diversos muebles.

Tras la intervención de la Fiscalía, se ordenó un allanamiento en el domicilio de los acusados. Como resultado del procedimiento, el personal policial logró la detención de ambos, imputados por los delitos de lesiones, amenazas y daños calificados. Asimismo, se secuestró un rifle calibre 22 con mira telescópica, junto con su cargador y cartuchos.