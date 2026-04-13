Día Internacional del Beso: por qué se celebra cada 13 de abril

La fecha tiene un origen tan curioso como romántico y revela los efectos positivos que estos gestos generan en las personas.

Hoy 08:21

Cada 13 de abril, se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Beso, una fecha en la que se rinde homenaje a los gestos más universales y expresivos que existen entre las personas.

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Sin embargo, su origen se basa en una historia tan curiosa como romántica.

La elección del 13 de abril como Día Internacional del Beso no es casualidad. Todo comenzó en Tailandia, cuando una pareja rompió todos los récords al protagonizar el beso más largo de la historia.

En 2013, Ekkachai y Laksana Tiranarat se besaron durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, en un concurso organizado para el Día de San Valentín.

El evento, que buscaba celebrar el amor y la unión, capturó la atención mundial y dio origen a la idea de dedicar un día entero a este gesto tan especial. Desde entonces, el 13 de abril se transformó en una jornada para recordar la importancia del beso en la vida cotidiana.

El beso es mucho más que un simple contacto de labios. En distintas culturas, representa amor, respeto, amistad o incluso un saludo formal. Puede ser apasionado, tierno, fugaz o eterno, pero siempre deja huella.

Diversos estudios científicos demostraron que besar libera endorfinas y oxitocina, hormonas que generan bienestar y fortalecen los vínculos emocionales. Por eso, no es casualidad que el beso sea protagonista en canciones, películas y obras de arte a lo largo de la historia.

Así, el Día Internacional del Beso se consolida como una fecha para celebrar el amor en todas sus formas y para reivindicar el poder de un gesto tan simple como profundo.