Violencia y descontrol en Los Juríes: batalla campal frente al Centro de Monitoreo

Grupos de jóvenes protagonizaron una feroz pelea a metros de las cámaras de seguridad, tras la salida de un boliche. El hecho generó alarma entre vecinos por reiterados episodios similares.

Hoy 09:01

Durante la madrugada del domingo, se registró un violento enfrentamiento entre grupos de jóvenes en la Plaza San Martín de la ciudad de Los Juríes.

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El hecho ocurrió a la salida de un local bailable, cuando por causas que se encuentran bajo investigación se inició una pelea que incluyó agresiones físicas, corridas y disturbios en la vía pública.

La situación tuvo lugar frente al Centro de Monitoreo Policial, donde existen cámaras de seguridad que habrían captado lo sucedido. Parte del episodio fue además registrado por testigos mediante teléfonos celulares.

Personal policial intervino tras ser alertado de los incidentes y procedió a controlar la situación. No se descarta la identificación de los participantes a partir de las imágenes obtenidas.

Se iniciaron actuaciones de oficio con el fin de establecer las circunstancias del hecho y determinar posibles responsabilidades. No se informó oficialmente sobre personas detenidas ni sobre la existencia de heridos de gravedad.