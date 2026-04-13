Se confirmó la lesión de Cuti Romero y hay preocupación en la Selección: ¿llega al Mundial?

El defensor de Tottenham, que el domingo se retiró entre lágrimas después de chocar de lleno con su propio arquero, se sometió a estudios este lunes.

Hoy 14:50

Luego de un fin de semana marcado por lesiones, Cristian “Cuti” Romero encendió todas las alarmas tras retirarse entre lágrimas en el partido de Tottenham ante Sunderland. Sin embargo, los estudios médicos trajeron alivio: no hay rotura de rodilla.

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El zaguero chocó con su propio arquero, Antonín Kinský, y sufrió un fuerte impacto en la zona de la rodilla derecha. La imagen de su salida del campo, visiblemente afectado, generó preocupación inmediata en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

Diagnóstico y tiempos de recuperación

Tras realizarse una resonancia magnética en Londres, se confirmó que Romero padece una lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha. Si bien se descartó la necesidad de cirugía, el defensor deberá afrontar una recuperación estimada entre seis y ocho semanas.

En esta primera etapa, el campeón del mundo será inmovilizado y no volverá a jugar en lo que resta de la Premier League, lo que también complica a Tottenham en su lucha por salir de la zona de descenso.

Cuenta regresiva para el Mundial

A 59 días del Mundial 2026, el tiempo juega un papel clave. Romero trabajará contrarreloj para llegar en condiciones físicas y con ritmo competitivo, un aspecto que genera cierta incertidumbre debido a la inactividad que tendrá en las próximas semanas.

De todos modos, hay optimismo: el debut de Argentina será el 16 de junio ante Argelia en Kansas City, lo que le da un margen extra para recuperarse. Eso sí, no estaría disponible para los amistosos previos frente a Honduras e Islandia.

Se abre la pelea en la defensa

La situación de Romero también abre una puerta para otros defensores que buscan meterse en la lista final. Nombres como Marcos Senesi, Leonardo Balerdi y Facundo Medina ganan terreno y se ilusionan con una oportunidad en la Copa del Mundo.

Mientras tanto, en la Selección Argentina siguen de cerca cada avance del defensor, pieza clave en el esquema de Scaloni, que ahora espera su evolución con cautela pero con alivio tras evitar el peor escenario.