Capacitan a jóvenes rurales en costos y ventas para potenciar sus emprendimientos en Villa Carolina

El taller fue impulsado por INCUPO y reunió a integrantes del grupo ATR, con el objetivo de fortalecer la gestión de sus proyectos productivos.

Hoy 15:13

El Instituto de Cultura Popular (INCUPO) llevó adelante una jornada de formación destinada a jóvenes rurales en la localidad de Villa Carolina, departamento General Taboada, con el objetivo de brindar herramientas clave para mejorar la gestión de sus emprendimientos.

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El encuentro, realizado el viernes 10 de abril, estuvo dirigido a integrantes del grupo ATR (Asociativismo, Trabajo y Ruralidad) y se centró en el cálculo de costos y las estrategias de comercialización, aspectos fundamentales para el desarrollo de unidades socioproductivas.

Durante la capacitación, técnicos del organismo trabajaron junto a los participantes en la identificación de los costos de producción, los egresos y los criterios para fijar precios de venta, además de analizar los circuitos comerciales que utilizan actualmente.

Uno de los coordinadores de la jornada, el ingeniero Santiago De Gregorio, destacó la importancia de este tipo de espacios para el crecimiento de los jóvenes emprendedores. “El objetivo es que puedan comprender todo el proceso productivo y posicionarse como pequeños empresarios, generadores de valor agregado en sus comunidades”, explicó.

La actividad se desarrolló en el establecimiento de la familia Aranda, donde los participantes intercambiaron experiencias en un entorno de aprendizaje colectivo. En ese sentido, Daniel Aranda valoró la iniciativa y resaltó la importancia de acercar estas herramientas a los jóvenes, especialmente a quienes forman parte de las escuelas de la familia agrícola (EFA).

Por su parte, Zaira Aranda señaló que el espacio permitió reflexionar sobre los desafíos y objetivos a futuro. “Queremos estudiar, formarnos y volver a nuestras comunidades para potenciar lo que producimos”, expresó.

En la misma línea, Valentino Villarreal remarcó que comprender los costos y la planificación es clave para consolidar emprendimientos sustentables. Además, destacó el valor del trabajo colectivo entre jóvenes de distintas localidades.

Finalmente, Nahira Corbalán subrayó que este tipo de capacitaciones representa un desafío y, al mismo tiempo, una oportunidad para generar ingresos y fortalecer las economías familiares.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia orientada a promover el arraigo rural y el desarrollo local, brindando herramientas concretas a las nuevas generaciones para impulsar proyectos productivos sostenibles en sus comunidades.