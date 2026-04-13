La enfermería de la Selección Argentina: cómo están los lesionados a 59 días para el Mundial

Scaloni sigue de cerca la evolución de varios futbolistas clave con miras a la Copa del Mundo.

Hoy 17:10

A dos meses del inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina atraviesa días de preocupación por distintas lesiones que afectan a varios jugadores importantes. El caso más reciente es el de Cristian “Cuti” Romero, pero la lista incluye a otros nombres clave de la Scaloneta.

Cuti Romero, el que más preocupa

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El defensor de Tottenham sufrió una lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha en la derrota ante Sunderland. Si bien no deberá ser operado, los tiempos de recuperación —entre cinco y siete semanas— lo dejan al límite en cuanto a rodaje para la Copa del Mundo.

Dibu Martínez, con una molestia menor

El arquero Emiliano “Dibu” Martínez también encendió una luz de alerta tras sentir una sobrecarga en el gemelo durante la entrada en calor de Aston Villa ante Nottingham Forest.

De todos modos, su situación no reviste gravedad y no correría riesgo su presencia en el Mundial.

Lautaro Martínez y una recuperación irregular

El caso de Lautaro Martínez genera atención. El delantero de Inter había sufrido un desgarro en el sóleo izquierdo, volvió tras 45 días con un doblete ante Roma, pero en ese mismo partido padeció una leve distensión en la misma zona.

La falta de continuidad del goleador preocupa, más aún teniendo en cuenta que Argentina ya perdió por lesión al juvenil Joaquín Panichelli.

Buenas noticias para Scaloni

No todo es negativo en el panorama de la Selección Argentina. En paralelo, algunos futbolistas comienzan a dejar atrás sus lesiones:

Gonzalo Montiel volvió a sumar minutos en River tras un desgarro.

volvió a sumar minutos en River tras un desgarro. Leonardo Balerdi ya está recuperado y en actividad con Olympique de Marsella.

ya está recuperado y en actividad con Olympique de Marsella. Giovani Lo Celso regresó en Betis luego de una lesión muscular que lo marginó dos meses.

regresó en Betis luego de una lesión muscular que lo marginó dos meses. Lisandro Martínez se encuentra en la etapa final de recuperación de su lesión en el sóleo y ya entrena a la par en Manchester United.

Cuenta regresiva y seguimiento constante

Con el debut mundialista cada vez más cerca, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni sigue de cerca la evolución de cada jugador.

Si bien hay preocupación, también hay optimismo: la mayoría llegaría en condiciones, aunque el desafío será que lo hagan con el mejor ritmo futbolístico posible para defender el título.