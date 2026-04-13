Gobierno de Tucumán adelanta subsidios para asegurar el transporte público

El Gobierno de Tucumán adelanta subsidios para garantizar la prestación del transporte público ante el aumento de costos operativos, según afirmó el gobernador Osvaldo Jaldo.

Hoy 17:11

El Gobierno de Tucumán ha acordado el adelantamiento de subsidios para asegurar la continuidad del transporte público en la provincia, en respuesta a las crecientes preocupaciones por el aumento de costos operativos. Esta decisión fue anunciada tras una reunión con empresarios de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT).

El gobernador Osvaldo Jaldo enfatizó la importancia del transporte en la vida cotidiana de los ciudadanos tucumanos, afirmando que este servicio es fundamental para la educación, la salud y el comercio. Jaldo subrayó el compromiso del Estado de mediar en situaciones críticas que afectan a sectores esenciales.

En este contexto, el mandatario indicó: "Estamos en diálogo permanente con todos los sectores que producen, industrializan y prestan servicios esenciales en Tucumán". Esta afirmación refleja la voluntad del Gobierno de mantener abiertas las líneas de comunicación con los distintos actores económicos de la provincia.

Uno de los ejemplos más recientes de esta mediación es el acuerdo alcanzado entre la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA) y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que garantizó el inicio de la cosecha de limón de manera oportuna.

Con respecto a la situación del transporte, Jaldo fue claro al mencionar que "cuando se genera un paro, no hay clases y el sistema de salud y el comercio se ven reducidos a la mitad". Además, destacó que el transporte es fundamental para el sustento de aproximadamente 400 familias en la provincia.

El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, también participó en la reunión y detalló los esfuerzos realizados para abordar el impacto del aumento del gasoil, que ha subido cerca del 43% desde febrero. Abad aseguró que se ha acordado el adelantamiento de subsidios para ayudar a los transportistas a cubrir estos costos adicionales.

"El expediente ya se está agilizando para cumplir con lo pactado", comentó Abad, quien también remarcó que, a pesar de la crisis de costos que afecta a otras regiones del país, Tucumán está comprometido con la continuidad del servicio de transporte público.