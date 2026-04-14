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Tucumán acoge la 57° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino

La ciudad de San Miguel de Tucumán será sede de la 57° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino, que se llevará a cabo el 13 y 14 de abril de 2026.

Hoy 01:12

La 57° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino se desarrollará en la ciudad de San Miguel de Tucumán los días 13 y 14 de abril de 2026, bajo la presidencia del Dr. Carlos Silva Neder, vicegobernador de Santiago del Estero.

Este encuentro reunirá a vicegobernadores, presidentes de legislaturas y 130 legisladores de las 10 provincias que conforman las regiones del Noa y Nea, con el objetivo de discutir y promover iniciativas que beneficien al Norte Grande Argentino.

Según el programa oficial, el lunes 13 se llevará a cabo la reunión de la Junta Ejecutiva del Parlamento, donde se abordarán problemáticas comunes que afectan a las provincias del NOA y NEA.

En esta reunión, los miembros de la Junta Ejecutiva recibirán a representantes de la Federación Económica para analizar de manera conjunta la situación del sector en cada jurisdicción.

Además, se firmará un acta acuerdo de colaboración con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, enfocada en una Diplomatura en Destrezas Teóricas y Prácticas de Derecho Parlamentario.

El martes 14, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dará la bienvenida a los miembros de la Junta Ejecutiva y a los presidentes de las cámaras de la región en la Casa de Gobierno de Tucumán.

Durante esta jornada, los 130 legisladores iniciarán los trabajos en trece comisiones ordinarias y permanentes, donde discutirán los temas que se incluirán en la Nómina de Asuntos a tratar en la Sesión Plenaria del día siguiente.

El martes 14, se invitará a los presidentes de las Uniones Industriales del Norte Grande para que expongan sobre las dificultades económicas actuales y coordinen acciones legislativas en apoyo a este sector productivo esencial.

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