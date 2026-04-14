Se entregó un joven que era buscado por un homicidio en Chaco

Damián Escalante se entregó a la justicia en Chaco tras autoincriminarse por el homicidio de Jonatan Romero, ocurrido durante un altercado el domingo.

Hoy 05:30

En la mañana del lunes último, a las 10 horas, Damián Escalante se presentó ante las autoridades judiciales en Chaco, poniendo así su situación a disposición de la justicia.

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El joven de 26 años fue notificado de su aprehensión tras un video compartido en redes sociales, donde admitió haber disparado contra Jonatan Romero, alegando que actuó en defensa propia.

Este trágico crimen tuvo lugar el domingo, alrededor de las 6 de la mañana, en la avenida Chaco al 3200, lo que desencadenó un despliegue de investigaciones por parte de las fuerzas de seguridad para dar con el principal sospechoso.

Tras su entrega, Escalante fue trasladado a la División Delitos Contra las Personas y quedó bajo la jurisdicción de la Fiscalía N° 2, que se encarga del caso.

El hecho ha sido calificado como un Supuesto Homicidio Agravado por el uso de armas de fuego, lo que incrementa la gravedad de los cargos en su contra.

Las autoridades continúan con las diligencias judiciales necesarias para esclarecer los detalles del caso y determinar las circunstancias que rodearon el incidente fatal.