Cataratas de insultos: Zunino reveló los dichos de Marcos Rojo tras su expulsión ante River

El árbitro detalló en su testimonio todo lo que le dijo el defensor de Racing tras ver la roja. También apuntó contra un integrante del cuerpo técnico.

Hoy 16:06

La polémica expulsión de Marcos Rojo en la derrota de Racing Club ante River Plate sigue generando repercusiones. En las últimas horas, se conoció el informe del árbitro Sebastián Zunino, que expone con crudeza los insultos que el defensor le propinó tras la expulsión.

Según el documento, el futbolista lanzó una serie de agravios verbales que agravan su situación disciplinaria. Entre ellos, Zunino consignó: “Sos un hijo de mil puta. ¿Quién te puso acá? Sos un desastre, la concha de tu madre, cagón de mierda”.

Un partido para el olvido

La noche en el Cilindro ya venía complicada para Rojo desde lo futbolístico. Un error suyo derivó en el gol de Facundo Colidio, que abrió el marcador para River.

Además, el defensor ya había sido amonestado en el primer tiempo por protestar de manera vehemente, en medio de un reclamo por un supuesto penal a favor de Racing.

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En el complemento, la situación se desbordó. Rojo protagonizó una agresión sin pelota sobre Lucas Martínez Quarta, lo que derivó en su expulsión tras la intervención del VAR.

Insultos y posible sanción severa

Luego de ver la tarjeta roja, el jugador tuvo un fuerte cruce con el árbitro, donde se produjeron los insultos que ahora quedaron reflejados en el informe oficial.

La gravedad de los dichos y la conducta del defensor hacen prever una dura sanción por parte del Tribunal de Disciplina, que evaluará tanto la agresión como los agravios verbales.

También fue expulsado un ayudante de Costas

El informe de Zunino también incluyó a Francisco Bersce, ayudante de campo de Gustavo Costas, quien también vio la tarjeta roja.

Según el árbitro, Bersce repitió los insultos del defensor y además se dirigió al cuarto árbitro con agravios, lo que también podría derivar en una sanción.

Con este panorama, Racing no solo sufrió una derrota clave en lo deportivo, sino que además podría perder a una pieza importante en un tramo decisivo del campeonato.