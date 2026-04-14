Clima en La Banda: tormentas y lluvias pronosticadas para hoy Martes 14 de abril de 2026

Los bandeños deben prepararse para un día de lluvias y tormentas. El pronóstico indica que las condiciones climáticas se mantendrán inestables en los próximos días.

Hoy 08:11

Hoy, los bandeños experimentan un clima marcado por lluvias con tormentas fuertes o moderadas. La temperatura actual en La Banda es de 22.1 °C, aunque la sensación térmica alcanza los 24.7 °C, lo que genera un ambiente bastante húmedo.

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La humedad se sitúa en un 100%, lo que contribuye a la sensación de incomodidad entre los habitantes. El viento sopla a 7.9 km/h desde el este-sureste, aunque no es suficiente para aliviar las altas temperaturas.

Para el día de hoy, se espera una lluvia moderada con temperaturas que oscilarán entre los 20.3 °C como mínima y 23.6 °C como máxima. Este panorama sugiere que los bandeños deberán estar preparados para posibles inconvenientes en su rutina diaria.

El clima no mejorará significativamente mañana, ya que se pronostican lluvias moderadas a intervalos con mínimas de 19.7 °C y máximas de 27.8 °C. A pesar de que las temperaturas aumentarán, la inestabilidad climática persistirá.

Sin embargo, el jueves el clima dará un respiro a los bandeños, ya que se anticipa un día soleado con temperaturas que irán desde los 18 °C hasta los 28.3 °C. Este cambio permitirá disfrutar de un día más agradable tras las lluvias de los días anteriores.