Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 ABR 2026 | 23º
X
Locales

El municipio dará inicio al Programa “Cuidado integral de la embarazada”

La propuesta incluye consultorios abiertos, vacunación y actividades de acompañamiento durante la gestación.

Hoy 13:07

La Dirección de Salud de la municipalidad de La Banda lanzará el Programa "Cuidado integral de la embarazada", que comprenderá varios servicios gratuitos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esta importante actividad se realizará el día martes 28 de abril, a las 9, en la Escuela Municipal de Programación y Robótica, situada sobre la Av. Besares.

La jornada tendrá el siguiente cronograma: 9:15, consultorios abiertos a cargo de profesionales de la Salud; 10:00, vacunaciones; 10:30, clase de PIM (preparación integral para la maternidad); 10:45, bendiciones de panzas por parte de un sacerdote.

El encuentro culminará a las 11 aproximadamente, con la entrega de kits a embarazadas. Se espera la participación de muchas mujeres gestantes y sus familias.

TEMAS Municipalidad de La Banda

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Nuevo conflicto para Agostina Páez: su exnovio la denunció por no devolverle un auto
  2. 2. El tiempo para este martes 14 de abril: Santiago amaneció bajo un diluvio y se espera que la lluvia continúe toda la jornada
  3. 3. Boca recibe a Barcelona de Ecuador en una noche clave por la Copa Libertadores antes del Superclásico
  4. 4. Pusineri valoró la actitud de Central Córdoba pese a la derrota ante Vélez: “Dimos la cara”
  5. 5. “Mi hijo vivía con la madre y ni la conocía”: habló el papá de Ángel, el nene que murió en Comodoro Rivadavia
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT