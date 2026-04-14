El municipio dará inicio al Programa “Cuidado integral de la embarazada”

La propuesta incluye consultorios abiertos, vacunación y actividades de acompañamiento durante la gestación.

Hoy 13:07

La Dirección de Salud de la municipalidad de La Banda lanzará el Programa "Cuidado integral de la embarazada", que comprenderá varios servicios gratuitos.

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Esta importante actividad se realizará el día martes 28 de abril, a las 9, en la Escuela Municipal de Programación y Robótica, situada sobre la Av. Besares.

La jornada tendrá el siguiente cronograma: 9:15, consultorios abiertos a cargo de profesionales de la Salud; 10:00, vacunaciones; 10:30, clase de PIM (preparación integral para la maternidad); 10:45, bendiciones de panzas por parte de un sacerdote.

El encuentro culminará a las 11 aproximadamente, con la entrega de kits a embarazadas. Se espera la participación de muchas mujeres gestantes y sus familias.