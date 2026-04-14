El municipio conmemoró el "Día Mundial del Parkinson" con un taller reflexivo

La actividad incluyó espacios de reflexión, movimiento corporal y propuestas recreativas para promover una mejor calidad de vida.

Hoy 13:14

En el marco del Día Mundial del Parkinson, la Oficina de Adultos Mayores de la municipalidad de La Banda realizó un Taller de Reflexión sobre esta enfermedad que afecta al 2% de la población mayor de 60 años, siendo más común en hombres.

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Durante el encuentro, se promovieron los beneficios del movimiento corporal como herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas.

Además, los participantes tuvieron la oportunidad de tomar clases rítmicas y de danzas folclóricas, en un espacio de encuentro, alegría y bienestar.

De este modo, la jornada no solo permitió concientizar sobre el Parkinson, sino también reforzar la importancia de mantenerse activos, compartir y cuidar la salud física y emocional.

El Día Mundial del Parkinson se conmemora cada 11 de abril, fecha que fue establecida en el año 1997 por la OMS y Parkinson's Europe, en homenaje al nacimiento de James Parkinson, quien describió la patología en 1817.

Esta propuesta forma parte de las políticas públicas, impulsadas por el Intendente Ing. Roger Elías Nediani, que promueve el cuidado de los adultos mayores, acompañándolos con compromiso, respeto y dedicación.