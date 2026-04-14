Con la mira en el Top 4, Quimsa visita a un Atenas que lucha por la permanencia

La Fusión busca otra victoria para consolidarse entre los mejores de la Liga Nacional, mientras que el Griego se juega una parada clave para seguir en la máxima categoría del básquet argentino.

Hoy 15:37

Quimsa afrontará esta noche un nuevo desafío en la Liga Nacional de Básquet, cuando visite a Atenas de Córdoba desde las 21.30, en el estadio Estructuras Pretensa Atenas.

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El equipo santiagueño llega con el objetivo claro de afianzarse entre los cuatro mejores del torneo. Desde la llegada de Lucas Vitoriano como entrenador, La Fusión mostró una mejora sostenida en su rendimiento y se consolidó como uno de los principales candidatos.

En su última presentación, Quimsa consiguió un valioso triunfo como visitante ante La Unión de Formosa, resultado que reafirmó su buen presente y le permitió mantenerse en la pelea por los puestos de privilegio.

Atenas, con la presión de evitar el descenso

Del otro lado estará un Griego golpeado, que atraviesa una situación delicada en la tabla.

El conjunto cordobés viene de sufrir una dura derrota en tiempo suplementario frente a Independiente de Oliva, un resultado que complicó aún más sus chances de escapar del playout por la permanencia.

Ahora, Atenas necesita ganar y esperar otros resultados para mantener viva la ilusión de evitar un eventual cruce por el descenso ante Argentino de Junín.

Un historial favorable a Quimsa

En el historial entre ambos equipos, Quimsa lleva la ventaja con 42 triunfos contra 32 de Atenas en 74 enfrentamientos.

Además, en esta temporada ya se vieron las caras en Santiago del Estero, donde La Fusión se impuso con claridad por 102 a 66, mostrando una amplia superioridad.

Datos del partido

Hora: 21.30

21.30 TV: Básquet Pass

Básquet Pass Árbitros: Fernando Sampietro, Danilo Molina y Fabio Alaníz

Fernando Sampietro, Danilo Molina y Fabio Alaníz Estadio: Estructuras Pretensa Atenas (Córdoba)

Quimsa buscará volver a ganar y seguir en zona de privilegio, mientras que Atenas se juega una de sus últimas cartas para mantenerse en la máxima categoría.