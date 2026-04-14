Mica Lapegüe y Diego Gentile se preparan para el estreno de la obra Casual

El estreno de la obra teatral 'Casual' se llevará a cabo el 15 de abril en la emblemática calle Corrientes, con un elenco conformado por reconocidos actores y un enfoque en los vínculos humanos.

Hoy 15:39

La obra teatral 'Casual' se presentará en la icónica calle Corrientes el 15 de abril, generando crecientes expectativas entre los asistentes. Este emocionante estreno cuenta con un elenco destacado que incluye a Carlos Belloso, Malena Guinzburg, Mica Lapegüe, Diego Gentile, Claudio Martínez Bel, Julián Ponce Campos y Lucas Wainraich.

'Casual' es el resultado del Concurso Contar de AADET, alcanzando éxito en su edición 2025. La trama gira en torno a Leticia, quien tras un trágico accidente que la deja en coma, reúne a sus amigos en la clínica para descubrir la verdad detrás de su situación. A medida que investigan, se desvelan secretos de su vida que permanecían ocultos.

La obra ha sido escrita por Federico Viescas y dirigida por Pablo Fábregas, con una producción que incluye a Juan Manuel Caballé, Eloísa Cantón, Coqui Faroni y otros. Los preparativos para el estreno están en pleno apogeo, lo que añade un aire de anticipación a este evento cultural.

En una entrevista exclusiva con Minuto Neuquén, Mica Lapegüe y Diego Gentile compartieron sus impresiones sobre esta cautivadora historia y los personajes que interpretan. Mica describió su papel junto al de Gentile, destacando que “somos una pareja que está hace muchos años juntos, se bancan a full, son muy distintos también uno del otro”.

Además, Mica Lapegüe habló sobre su embarazo y cómo logra equilibrar su carrera con esta nueva etapa personal. “Ahora por suerte el cuerpo me acompaña, porque te puede tocar un embarazo de una manera… yo estoy re bien”, comentó, resaltando su bienestar durante esta fase.

Respecto a lo que el público puede esperar de 'Casual', tanto Mica como Diego subrayaron la importancia de las risas y la reflexión sobre cuánto conocemos a nuestros amigos. Diego Gentile indicó que “hay algo de la intimidad y de la construcción de los vínculos que también se abre para el debate”, enfatizando el impacto emocional de la obra.