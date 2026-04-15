Detienen a El Rosarino en Resistencia por abuso y corrupción de menores

En un operativo conjunto entre Chaco y Corrientes, se capturó a un hombre buscado por abuso y corrupción de menores en Resistencia.

Hoy 03:46

En una operación de seguridad realizada en colaboración entre las fuerzas de Chaco y Corrientes, se logró la detención de un hombre buscado por delitos graves relacionados con la integridad sexual y la corrupción de menores.

El procedimiento se llevó a cabo a las 09:45 de este martes, tras una investigación iniciada por el Ministerio Público de la Provincia de Corrientes. A través de un exhorto judicial, se estableció un trabajo coordinado entre la justicia correntina y el Juzgado de Garantías N° 4 de Resistencia, facilitando así la ejecución del operativo de captura por parte de la Policía del Chaco.

Antes de llevar a cabo el allanamiento, el personal de la Supervisión de Zona I° Metropolitana, junto con las Comisarías Primera y Octava de Resistencia, realizó tareas de inteligencia y vigilancia discreta. Estas actividades permitieron identificar con precisión el donde se ocultaba el sospechoso.

Con la asistencia del Grupo de Operaciones Especiales (COE) y otras unidades tácticas, se realizó la irrupción en la vivienda, resultando en la aprehensión inmediata del principal investigado, un individuo conocido por el alias “El Rosarino”.

El detenido está vinculado a una causa por “Abuso sexual con acceso carnal”, que forma parte de una investigación penal más amplia en Corrientes relacionada con pedofilia y corrupción de menores.

El operativo contó con el respaldo de los ayudantes fiscales en turno, quienes enfatizaron que la fluidez en el intercambio de información entre ambas provincias fue crucial para retirar de las calles a un individuo considerado de alta peligrosidad para la salud pública y la integridad de los menores.