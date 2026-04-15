“La guerra con Irán está muy cerca de terminar”, aseguró Trump en una entrevista que se verá este miércoles

Lo afirmó durante una charla exclusiva para Cadena Fox. Mientras Irán y EE.UU. preparan una nueva ronda de diálogo y se negocia una moratoria en el enriquecimiento de uranio.

Hoy 04:59

Luego de fracasar las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana pasado en Islamabad, Donald Trump aseguró que la guerra "está muy cerca de terminar". La afirmación del mandatario estadounidense surgió de una entrevista exclusiva que realizó horas atrás para el programa Morning with Maria, de la Cadena Fox, y que se verá en todo Estados Unidos durante este miércoles por la mañana.

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"Creo que está muy cerca de terminar, si", afirmó el mandatario luego de que se lo consultara por la disminución de las hostilidades entre ambos países y tras el fracaso en las negociaciones del pasado fin de semana en Pakistán.

El anticipo de Trump no es casual. Se produce mientras ambos países preparan su agenda para una nueva ronda de diálogo y se negocia una moratoria en el enriquecimiento de uranio por parte de los iraníes y la liberación del estrecho de Ormuz, entre otros de los puntos de distanciamiento.

"Si me marchara ahora mismo, tardarían 20 años en reconstruir ese país - confrontó Trump - Y aún no terminamos. Veremos que pasa, pero creo que tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo", anticipó el líder de EE.UU.. Y agregó que "en los próximos días habrá una nueva ronda de negociaciones en Islamabad para acercar posiciones".

Este lunes pasado, Trump había ordenado un bloqueo en las inmediaciones del estrecho que sumó tensión al conflicto. De hecho, durante este martes, un comunicado del Comando Central (Centcom, por sus siglas en inglés), aseguró que ningún buque logró atravesar el bloqueo, e incluso seis barcos debieron dar marcha atrás ante la advertencia de la Armada estadounidense.

Luego, el presidente de EE.UU dijo: "Deberían quedarse allí, de verdad, porque algo podría suceder en los próximos dos días y estamos más inclinados a ir allá".

Al mismo tiempo en Washington se reunieron delegaciones de Israel y el Líbano para intentar avanzar en la negociación de un alto al fuego en otro de los conflictos que se desarrollan simultáneamente en Medio Oriente.