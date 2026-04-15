Hoteles en las islas griegas buscan personal que hable español

Los hoteles en las islas griegas están en búsqueda de personal hispanohablante para la temporada alta, brindando una excelente oportunidad para quienes desean trabajar en el sector hotelero.

Hoy 07:01

Si hablas español y te apasiona la hotelería, este es el momento ideal para considerar una nueva oportunidad laboral. Cada año, diversos hoteles en las islas griegas refuerzan sus equipos, especialmente en temporada alta, que va de abril a octubre.

En Santorini, el grupo White Pearl Hospitality frecuentemente abre posiciones en áreas clave como recepción, concierge, y servicios de bar y restaurante. La capacidad de atender a clientes en varios idiomas es un aspecto que marca la diferencia en la experiencia del huésped.

Por otro lado, Katikies Resorts, que opera en Santorini y Mykonos, está en búsqueda de talento para ofrecer hospitalidad y experiencias memorables a los huéspedes. Mencionar el dominio del español al postularse puede ser un factor determinante a tu favor.

En Mykonos, el hotel Santa Marina busca personal para las áreas de recepción y reservas. Aquí, una comunicación fluida es fundamental, por lo que los candidatos bilingües suelen destacar en el proceso de selección.

La vida en las islas durante la temporada alta puede ser intensa, con un ritmo acelerado y un considerable volumen de turistas. Sin embargo, muchos de estos hoteles ofrecen beneficios como alojamiento cercano, comidas y transporte interno, lo que puede hacer que la experiencia laboral sea más atractiva.

Si estás interesado en explorar más oportunidades, puedes visitar portales como Yseasonal, que publica ofertas de empleo estacionales en Grecia y otras costas del Mediterráneo.

Para aplicar con éxito, resume tu experiencia en áreas como recepción, alimentos y bebidas o housekeeping. Asegúrate de destacar tu español e inglés, incluir tu disponibilidad y adjuntar referencias junto a un breve párrafo de motivación. También es recomendable prepararte para preguntas sobre servicio al cliente, resolución de conflictos y trabajo en equipo.