Gimnasia de Mendoza y Gimnasia y Tiro de Salta definen el último boleto a 16avos

Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Gimnasia y Tiro de Salta se enfrentarán este miércoles desde las 14.10 en el estadio Eduardo Gallardón, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro definirá al último clasificado a los 16avos, instancia en la que ya espera Vélez Sarsfield.

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El conjunto mendocino atraviesa un presente positivo desde la llegada de Darío Franco. Aún no conoce la derrota en este ciclo, viene de conseguir resultados importantes en el torneo local y se ilusiona con sostener la categoría en Primera. Con confianza en alza y mayor rodaje competitivo, intentará trasladar ese momento al certamen federal.

Sin embargo, del otro lado estará un rival necesitado. Gimnasia y Tiro de Salta no atraviesa su mejor actualidad: acumula cinco partidos sin victorias y llega golpeado tras caer ante Chacarita. A pesar de eso, el equipo dirigido por Juan Azconzábal buscará dar el golpe y meterse en la siguiente fase, donde lo espera un rival de peso.

En cuanto a los equipos, el Lobo mendocino apostaría por una base consolidada con nombres como Blas Armoa y Valentino Simoni en ataque, mientras que el conjunto salteño confiará en la experiencia de futbolistas como Walter Montoya para equilibrar el desarrollo del partido.

El duelo promete ser parejo, con un claro condimento: el ganador enfrentará a Vélez en 16avos, lo que agrega un incentivo extra en un cruce donde no hay margen de error.