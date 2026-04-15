Pablito Castillo llega a Santiago con “La risa que me parió” y vos podés estar ahí

Diario Panorama sortea entradas para el show del influencer en el Teatro 25 de Mayo. Cómo participar y no perderte “La risa que me parió”.

Hoy 10:59

El influencer y actor Pablito Castillo llegará por primera vez a Santiago del Estero con su espectáculo “La risa que me parió”, una propuesta que ya es furor y que combina humor, emoción y una experiencia interactiva con el público.

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En ese marco, Diario Panorama lanza un sorteo especial para que sus seguidores puedan asistir al show de manera gratuita y vivir una noche distinta en el Teatro 25 de Mayo.

La función será este jueves 16 de abril a las 21, donde el artista presentará un espectáculo de 80 minutos en el que recorre su historia personal y da vida a sus personajes más conocidos, como “La Pelo” y “El Sugar”.

Cómo participar del sorteo

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Un show que promete

Con millones de seguidores en redes sociales, Pablito Castillo se consolidó como uno de los referentes del humor digital y llega a la provincia tras destacarse en la temporada de Villa Carlos Paz.

Además, el espectáculo propone una experiencia “full access” que comienza desde el ingreso del público, con interacción en redes sociales y una puesta dinámica que acompaña todo el recorrido del show.

Las entradas también se encuentran disponibles a través de norteticket.com y en la boletería del teatro, ubicado en Avellaneda 373.