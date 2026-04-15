Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 ABR 2026 | 25º
X
Locales

Pablito Castillo llega a Santiago con “La risa que me parió” y vos podés estar ahí

Diario Panorama sortea entradas para el show del influencer en el Teatro 25 de Mayo. Cómo participar y no perderte “La risa que me parió”.

Hoy 10:59

El influencer y actor Pablito Castillo llegará por primera vez a Santiago del Estero con su espectáculo “La risa que me parió”, una propuesta que ya es furor y que combina humor, emoción y una experiencia interactiva con el público.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En ese marco, Diario Panorama lanza un sorteo especial para que sus seguidores puedan asistir al show de manera gratuita y vivir una noche distinta en el Teatro 25 de Mayo.

La función será este jueves 16 de abril a las 21, donde el artista presentará un espectáculo de 80 minutos en el que recorre su historia personal y da vida a sus personajes más conocidos, como “La Pelo” y “El Sugar”.

Cómo participar del sorteo

Quienes deseen participar deberán seguir estos pasos a través de nuestra cuenta oficial de Instagram:

- Seguinos en @diariopanoramasde.

- Dale like al post.

- Comentá con quién irías a la obra.

- Compartí esta publicación en tus historias.

Un show que promete

Con millones de seguidores en redes sociales, Pablito Castillo se consolidó como uno de los referentes del humor digital y llega a la provincia tras destacarse en la temporada de Villa Carlos Paz.

Además, el espectáculo propone una experiencia “full access” que comienza desde el ingreso del público, con interacción en redes sociales y una puesta dinámica que acompaña todo el recorrido del show.

Las entradas también se encuentran disponibles a través de norteticket.com y en la boletería del teatro, ubicado en Avellaneda 373.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La Banda: recuperan una bicicleta robada tras un operativo en el barrio La Isla
  2. 2. Asistieron a una víctima de trata en La Banda tras un operativo ordenado por la Justicia Federal
  3. 3. El tiempo para este miércoles 15 de abril: se espera una jornada inestable con un cielo mayormente nublado
  4. 4. Preocupación por la salud de Luis Brandoni tras el accidente doméstico del fin de semana
  5. 5. La UNSE apuesta a la profesionalización del Estado con más formación para el sector público
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT