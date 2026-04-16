Ormuz: cuando la energía deja de ser un dato y vuelve a ser un problema

La crisis de Ormuz dejó de ser logística para volverse estructural: cuando se cierran pozos y se destruye refinación, la recuperación lleva tiempo. La energía volvió a ser problema estratégico, no dato estable. Argentina tiene resiliencia por Vaca Muerta, pero desaprovechar el contexto es su riesgo histórico.

Hoy 04:31

Por Por Carlos R. Mendizábal (*), en diario Ámbito

La crisis en el estrecho de Ormuz dejó de ser una noticia más del tablero internacional para convertirse en algo bastante más incómodo: un recordatorio de hasta qué punto el mundo moderno sigue dependiendo de una energía abundante, barata y —sobre todo— segura. Lo que empezó como una disrupción en los flujos de petróleo hoy muestra rasgos de transformación estructural. Y esa diferencia no es menor.

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Durante años, el sistema energético global operó bajo la ilusión de cierta previsibilidad. Aun en contextos de conflicto, los mercados lograban absorber shocks y recomponerse con rapidez. Esta vez, no. El problema dejó de ser logístico para volverse productivo. Cuando se cierran pozos, se pierde capacidad de refinación o se destruye infraestructura crítica, la recuperación ya no depende solo de abrir rutas alternativas, sino de decisiones técnicas, financieras y geopolíticas que llevan tiempo. La crisis adquiere así una inercia que prolonga sus efectos.

El impacto no se limita al petróleo. El gas natural licuado, los combustibles refinados y los insumos para fertilizantes también quedaron atrapados en esta dinámica. Allí aparece uno de los puntos más frágiles del sistema: la refinación. Con menor capacidad ociosa y restricciones en varias regiones, productos como el diésel o el jet fuel muestran tensiones que afectan tanto a Europa como a Asia. La globalización energética, que durante décadas funcionó como amortiguador, hoy amplifica los desequilibrios.

En paralelo, los mecanismos tradicionales de estabilización muestran límites. Las reservas estratégicas alcanzan para amortiguar, pero no para sostener disrupciones prolongadas. La capacidad ociosa está concentrada, paradójicamente, en las mismas regiones afectadas. Y las alternativas implican mayores costos y tiempos. El resultado es un mercado más volátil, con menos margen de maniobra.

La dimensión financiera tampoco ayuda a ordenar. La volatilidad extrema erosiona los mecanismos de cobertura y distorsiona la formación de precios. A esto se suman seguros de transporte más caros —o directamente inexistentes— en zonas de conflicto. El precio de la energía deja de ser solo una variable económica para convertirse en una señal cargada de incertidumbre.

En este contexto, la geopolítica también se reacomoda. Estados Unidos, aun como gran productor, no está aislado: su exposición pasa por el sistema de precios globales. China aparece mejor posicionada en el corto plazo, aunque mantiene vulnerabilidades. Rusia recupera protagonismo en un mercado que vuelve a priorizar el abastecimiento. Y Europa enfrenta las consecuencias de decisiones energéticas que hoy revelan su fragilidad.

Pero tal vez el dato más relevante no sea quién gana o pierde en este reordenamiento, sino qué vuelve al centro de la escena: la seguridad de suministro. Durante décadas, la estabilidad relativa permitió subestimar este factor. Hoy reaparece con fuerza. Sin energía confiable, no hay economía posible ni vida cotidiana tal como la conocemos.

¿Y Argentina? En este nuevo escenario, el país enfrenta un doble movimiento. Por un lado, el impacto llega principalmente vía precios: combustibles más caros, presión sobre costos logísticos y fertilizantes en alza. Por otro, la situación es menos crítica que en el pasado. El desarrollo de Vaca Muerta otorga un grado de resiliencia que hace algunos años no existía.

En medio de la crisis también emerge una oportunidad. En un mundo que vuelve a valorar la seguridad energética, Argentina tiene condiciones para posicionarse como proveedor confiable de gas y petróleo. Pero no es automático: requiere reglas claras, estabilidad y visión de largo plazo.

La pregunta no es solo qué hará el mundo frente a esta crisis, sino qué hará Argentina frente a su propia oportunidad. El riesgo no es quedar afuera del nuevo mapa energético, sino repetir un patrón conocido: desaprovechar contextos favorables.

El conflicto sigue abierto, pero incluso cuando termine, algo ya habrá cambiado. La energía dejó de ser un dato estable para volver a ser un problema estratégico. Y en ese nuevo escenario, la diferencia entre desarrollo y estancamiento dependerá menos de los recursos disponibles que de la capacidad de transformarlos en una política consistente.

(*) Profesor del Instituto de Energía de la Universidad Austral.