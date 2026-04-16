Juicio por la muerte de Maradona: Gianinna, un médico y un policía, los primeros en declarar

La hija del Diez declarará este jueves en los Tribunales de San Isidro junto a un médico y un policía, en el inicio de una etapa clave del juicio que busca determinar responsabilidades por su muerte.

Hoy 07:34

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzará a transitar este jueves una instancia clave con las primeras declaraciones testimoniales, entre las que se destacan la de su hija Gianinna, un médico y un efectivo policial que estuvieron vinculados a los momentos posteriores a su fallecimiento.

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La audiencia se llevará a cabo en los Tribunales de San Isidro, en el marco del debate oral y público por el presunto homicidio simple con dolo eventual del exfutbolista. Según informaron fuentes judiciales, la jornada se extenderá desde las 10 hasta las 17 horas ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

Gianinna Maradona será una de las primeras testigos en comparecer ante los magistrados, en una declaración que genera fuerte expectativa por su vínculo directo y su conocimiento sobre los días previos a su muerte.

En una intervención anterior, la hija del “Diez” había señalado que fue “convencida” de que su padre necesitaba una internación domiciliaria luego de la cirugía por el hematoma subdural en la Clínica Olivos, aunque aseguró que en ese momento lo vio “muy mal”.

Además, cuestionó con dureza al equipo médico que lo asistía. “Me duele todo lo que hicieron, cómo lo manipularon y cómo lo dejaron solo”, expresó en referencia al neurocirujano Leopoldo Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov.

“Me duele escuchar cómo se referían a él y a todos nosotros. Me parece que nadie se lo merece, pero mi papá menos que nadie”, agregó en aquella oportunidad.

Otro de los testimonios relevantes será el de Lucas Farías, el primer policía que ingresó a la vivienda del country San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre, donde falleció Maradona el 25 de noviembre de 2020.

El efectivo relató que al ingresar al domicilio observó en la habitación “un bulto prominente” sobre la cama. “Me asomo y veo que estaba tapado. Me causó sorpresa porque era Diego, con todo lo que representa”, señaló.

Farías explicó que decidió preservar la escena tras confirmar la identidad del exfutbolista, en un procedimiento que marcó el inicio de la investigación judicial.

También declarará Juan Carlos Pinto, el médico que llegó en ambulancia al lugar y fue el encargado de firmar el certificado de defunción. Según su testimonio, Maradona se encontraba “hinchado” e “irreconocible”.

El juicio busca determinar la responsabilidad de siete profesionales de la salud imputados por la muerte del ídolo, entre ellos Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, la médica Nancy Forlini y el clínico Pedro Pablo Di Spagna.

Con el inicio de las testimoniales, el proceso judicial ingresa en una fase decisiva, en la que se intentará establecer si hubo negligencia o abandono en la atención médica que recibió Maradona en sus últimos días.