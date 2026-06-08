Bombazo: Real Madrid iría por Julián Álvarez con una cifra récord tras la reelección de Florentino Pérez

El presidente del Merengue tendría al delantero cordobés como gran objetivo del mercado para potenciar el nuevo proyecto deportivo encabezado por José Mourinho.

Hoy 17:49

Real Madrid atraviesa días decisivos en la reestructuración de su proyecto deportivo. Tras la reelección de Florentino Pérez como presidente y con José Mourinho como nuevo entrenador, el club español buscaría dar un golpe fuerte en el mercado de pases con un futbolista de la Selección Argentina.

El apuntado sería Julián Álvarez, delantero cordobés que actualmente pertenece al Atlético de Madrid. Según informó el medio inglés Sky Sports, Florentino Pérez ya habría consultado condiciones por la Araña y estaría dispuesto a pagar una cifra cercana a los 150 millones de euros, monto que pediría el Colchonero por su pase.

En caso de concretarse, la operación podría convertirse en la compra más cara de la historia del Real Madrid y, al mismo tiempo, en una de las ventas más importantes de un futbolista argentino.

El interés del Merengue también suma un condimento especial por el contexto del mercado. En los últimos días, Julián Álvarez también fue vinculado con Barcelona, clásico rival del Real Madrid, por lo que podría abrirse una fuerte disputa entre los dos clubes más importantes del fútbol español.

Luego de ganar ampliamente las elecciones, Florentino Pérez comenzó a mover piezas para renovar el plantel blanco de cara a la nueva temporada. En ese marco, ya fueron anunciadas las llegadas del francés Ibrahima Konaté y del neerlandés Denzel Dumfries, dos refuerzos de jerarquía para el equipo que conducirá Mourinho.

El gran objetivo, sin embargo, sería sumar una estrella ofensiva capaz de encabezar el nuevo ciclo deportivo. Allí aparece el nombre de Julián Álvarez, campeón del mundo con Argentina y uno de los delanteros más codiciados del mercado europeo.

Real Madrid viene de dos temporadas sin conseguir títulos importantes y buscará recuperar protagonismo con un plantel renovado. La posible llegada del exfutbolista de River sería una apuesta fuerte tanto en lo deportivo como en lo económico.