La justicia ordenó a un colegio privado santiagueño garantizar la escolaridad de un niño con autismo y el cumplimiento de normas de inclusión

Este jueves se conoció que la Justicia hizo lugar a una acción de amparo presentada por una madre en representación de su hijo con autismo.

Hoy 16:30

Se conoció hoy por fuentes tribunalicias que la Justicia hizo lugar a una acción de amparo presentada por la Dra. María Belén Molina en representación de su hijo menor, diagnosticado con autismo, contra el colegio Intercultural; y ordenó una serie de medidas concretas para garantizar su derecho a la educación inclusiva.

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En base a las fuentes judiciales consultadas, se conoció que la jueza, Dra. Carolina Anauate, consideró que existen elementos suficientes para sostener que no se habrían garantizado plenamente los derechos del menor, especialmente en lo referido a la educación inclusiva. Y la igualdad de oportunidades.

Qué resolvió la Justicia

De acuerdo con la resolución, el fallo establece puntos claves que deberán cumplirse de manera inmediata por la institución educativa:

Continuidad escolar garantizada: se ordena que el niño permanezca en el colegio sin ningún tipo de hostigamiento ni medidas que impliquen exclusión.

Educación inclusiva obligatoria: la institución deberá realizar ajustes pedagógicos razonables, con controles del Servicio Provincial de Enseñanza Privada (SPEP).

Intervención en la gestión institucional: se dispuso la designación de una docente que actúe como nexo entre la familia y el colegio, con facultades para acordar adaptaciones.

Supervisión externa: se ordenó la intervención del Gabinete de Psicología Forense, para su ingreso al establecimiento y realizar tareas de evaluación del cumplimiento de las medidas resueltas.

Capacitación obligatoria: docentes y directivos deberán realizar instancias de formación en educación inclusiva y discapacidad.

Además, se exhortó a los organismos educativos de control (SPEP y Ministerio de Educación) a garantizar el seguimiento del caso y el cumplimiento efectivo de las disposiciones.

La magistrada actuante remarcó que el sistema educativo debe adaptarse al estudiante y no al revés, diferenciando claramente entre “integración” e “inclusión”. También pone el foco en la necesidad de eliminar barreras pedagógicas y garantizar apoyos adecuados para alumnos con discapacidad.

Asimismo, se advierte sobre la importancia del vínculo entre la familia y la institución, señalando que la falta de diálogo y de adecuaciones puede generar perjuicios en la trayectoria escolar y en la salud emocional del niño.

Otras denuncias

Este fallo se conoce en un contexto de la exposición pública de situaciones similares vinculadas a la misma institución educativa, como el caso difundido recientemente por Belén Jerez, lo que refuerza el debate sobre la inclusión educativa.

La causa judicial continuará su curso en cuanto al fondo del planteo, pero la resolución de amparo ya implica un llamado de atención al sistema educativo fijando un precedente sobre la obligatoriedad de garantizar condiciones reales de inclusión.