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La intendente Fuentes recibió en el salón de acuerdos a la comisión directiva del Club FanaFalcón

Abordaron iniciativas conjuntas para promover actividades recreativas.

Hoy 17:56
fana falcon

La intendente, Ing. Norma Fuentes, mantuvo una reunión protocolar con la comisión directiva del Club FanaFalcón de Santiago del Estero, encabezada por su presidente, Néstor Arriola.

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También estuvieron presentes el prosecretario, Kristian Sotto; el protesorero, Walter Carabajal; el vocal Federico Gómez y el coordinador César Cáceres.

Durante el encuentro, dialogaron sobre iniciativas conjuntas orientadas a promover actividades recreativas y exposiciones que fortalezcan el vínculo entre la comunidad, y acciones solidarias.

De esta manera, el municipio continúa trabajando de manera articulada con instituciones y organizaciones locales, impulsando propuestas que promuevan la integración y la cultura.

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