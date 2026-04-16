Colonia Dora: quién es “Boca Cosida”, el narco detenido con 12 kilos de cocaína

Leandro Gabriel Tabares, oriundo de Santa Fe, ya había sido noticia por una extrema protesta en la cárcel y denuncias contra la policía. Ahora cayó en un operativo de Gendarmería en Colonia Dora.

Hoy 19:57

El procedimiento antidroga realizado por Gendarmería Nacional en la localidad de Colonia Dora no solo dejó al descubierto un millonario cargamento de cocaína, sino que también volvió a poner en escena a un personaje con antecedentes mediáticos: Leandro Gabriel Tabares, conocido como "Boca Cosida".

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Oriundo de Arroyo Seco, en la provincia de Santa Fe, Tabares había alcanzado notoriedad a fines de 2023 tras protagonizar un impactante episodio en la cárcel de San Nicolás. En aquel entonces, decidió coserse los labios como forma de protesta para denunciar su supuesta inocencia en una causa judicial.

Luego de recuperar la libertad, el hombre incluso brindó entrevistas televisivas en las que apuntó contra un jefe policial bonaerense, a quien acusó de haberlo involucrado en el mundo del narcotráfico. Según su relato, llegó a prenderse fuego dentro de una celda tras sufrir torturas, en un intento desesperado por salir con vida.

En esas apariciones públicas también dejó frases llamativas: aseguró que soñaba con participar en un reality como Gran Hermano y hasta recordó un supuesto partido de fútbol en su infancia en el que, según dijo, se enfrentó a Lionel Messi.

Sin embargo, su nombre volvió a cobrar relevancia en las últimas horas por un hecho muy distinto. Tabares fue detenido durante un control de rutina en Colonia Dora, cuando transportaba más de 12 kilogramos de cocaína ocultos en un Volkswagen Fox que viajaba desde Jujuy hacia Santa Fe.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Sección Pinto de Gendarmería Nacional. Si bien en una primera inspección no se detectaron irregularidades, la intervención de los perros antinarcóticos resultó determinante: marcaron una zona específica del vehículo y dieron paso a una requisa más profunda.

Con autorización del juez federal Guillermo Molinari, el rodado fue trasladado a la capital santiagueña, donde finalmente se descubrió un compartimento oculto en el tablero. Allí estaban acondicionados 12 ladrillos de cocaína, cuyo peso total superaba los 12 kilos.

Tras el hallazgo, Tabares quedó detenido e incomunicado, acusado de transporte de estupefacientes. En las próximas horas será indagado por la Justicia Federal, mientras avanza la investigación para determinar el origen y destino de la droga.