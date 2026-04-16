Israel no se retirará de sus posiciones en el Líbano durante el alto el fuego

“Permaneceremos en una zona de seguridad de 10 kilómetros”, dijo el primer ministro israelí.

Hoy 18:46

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este jueves que las Fuerzas de Defensa de Israel no se retirarán de sus posiciones en el sur del Líbano durante el alto el fuego de 10 días.

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“Permaneceremos en una zona de seguridad de 10 kilómetros, lo que nos permitirá evitar la infiltración en las comunidades y el lanzamiento de misiles antitanque”, dijo Netanyahu en una declaración en video poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el alto el fuego este jueves, reportó la cadena CNN y supo la Agencia Noticias Argentinas.

“Permanecemos en Líbano dentro de una zona de seguridad ampliada”, declaró Netanyahu, señalando que se trata de un área mucho mayor que la que Israel controlaba tras el alto el fuego de noviembre de 2024 con el Líbano.

La describió como una zona de seguridad “mucho más fuerte, mucho más potente, mucho más continua y mucho más sólida que la que teníamos antes”. “Ahí es donde nos quedaremos. No nos vamos”, dijo.

Netanyahu afirmó que el alto el fuego tenía como objetivo permitir la continuación de las conversaciones con el Líbano.

Confirmó que Trump lo había invitado junto al presidente del Líbano, Joseph Aoun, a reunirse en la ciudad de Washington. Horas antes, Aoun había declinado participar en una llamada telefónica con Netanyahu debido a los continuos ataques israelíes contra el Líbano.

“En las conversaciones, tenemos dos demandas: el desarme de Hezbollah y un acuerdo de paz sostenible, desde una posición de fuerza”, dijo Netanyahu.