Impactante video: detuvieron a un hombre por golpear brutalmente a su perro en un edificio

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y generó conmoción entre vecinos. El animal fue resguardado, aunque persisten las dudas sobre su situación.

Hoy 18:46

Un hombre fue detenido en el barrio porteño de Palermo, acusado de maltratar violentamente a su perro dentro de un edificio ubicado sobre la calle Fitz Roy al 2400. El episodio ocurrió el martes cerca de las 22:30 y quedó registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes resultan de fuerte impacto.

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En el video se observa al acusado descendiendo al palier con el animal suelto. En un momento, lo toma del lomo y lo arroja contra el suelo, dejándolo aturdido. Segundos después, vuelve a levantarlo. La secuencia fue determinante para que vecinos realizaran la denuncia penal, alertados por la gravedad del hecho y la presunta reiteración de conductas violentas.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia, con posible intervención de una unidad especializada en delitos ambientales. El abogado Marcelo Chumbita, que participa en el caso, confirmó que el acusado permanece aprehendido, aunque existe preocupación por una eventual liberación en las próximas horas.

En cuanto al perro, inicialmente fue trasladado a una comisaría, pero luego quedó bajo el cuidado de una familiar del detenido, lo que generó inquietud entre vecinos y denunciantes. No se descarta que la Justicia ordene nuevas medidas para garantizar su protección.

Además, el letrado advirtió que el hombre podría tener otros dos perros, por lo que podría disponerse un allanamiento para verificar sus condiciones de vida y, de ser necesario, proceder a su rescate.

El hecho generó una fuerte preocupación en el edificio y en la zona, donde los vecinos siguen de cerca el avance de la investigación y reclaman garantías para la seguridad de los animales.