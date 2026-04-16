Un robo de película: entraron a un banco, tomaron rehenes y huyeron por las alcantarillas

Los ladrones, posiblemente tres, entraron en una sucursal de Crédit Agricole de Nápoles, y tomaron como rehenes a empleados y clientes.

Hoy 21:39

Escenas de películas se vivieron este jueves, en un banco del exclusivo barrio de Vomero, en Nápoles, cuando un grupo de delincuentes armados mantuvo durante más de dos horas a 25 personas como rehenes, antes de huir a través de un túnel.

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Los ladrones, posiblemente tres, entraron en una sucursal de Crédit Agricole de esta ciudad del sur de Italia alrededor de las 11.30, y tomaron como rehenes a empleados y clientes.

Según los informes, se encontró un Alfa Romeo con una matrícula falsa cerca del banco, que podría haber sido utilizado por los ladrones. Uno de ellos, según informó Fanpage, fue visto entrando a la sucursal con el rostro totalmente cubierto por un casco y una pistola en la mano. Alrededor de las 14.00 horas, el propio fiscal de Nápoles, Nicola Gratteri, llegó a la Piazza Medaglie d’Oro.

Los ladrones llevaban pasamontañas con máscaras de personajes de películas y portaban armas esta mañana, según los primeros informes recogidos por Fanpage.it.

Agentes de las fuerzas del orden, equipados con material antidisturbios, armas y chalecos antibalas, acordonaron toda la zona, y el tráfico se vio totalmente interrumpido en el lugar.

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Cuando acabadas todas las posibilidades de negociación los servicios de emergencia rompieron las ventanas del banco e ingresaron, los ladrones ya habían escapado, al parecer por un agujero en el suelo del banco y hacia las alcantarillas.

“Gracias a la rápida respuesta… todos los rehenes fueron liberados, sin heridas graves”, declaró Michele di Bari, prefecto de Nápoles, en un comunicado.

Según el portal de noticias local Fanpage.it, la empresa que gestiona la red de agua de Nápoles ha estado inspeccionando el sistema de alcantarillado, por ahora sin resultados respecto del paradero de los delincuentes.

No estaba claro si los ladrones lograron huir con algún botín. Según Fanpage, se cree que los ladrones asaltaron las cajas de seguridad.

Una de las personas retenidas como rehén, clienta del banco, declaró a Fanpage que la habían encerrado en una habitación. “Estaba en el banco cuando entraron; eran tres, sin duda. Vinieron y nos encerraron a todos —clientes, empleados y el gerente— en una habitación. Estaban armados, pero no usaron la violencia".

Por la noche se produjeron disturbios y tensiones en la sucursal cuando un centenar de clientes propietarios de cajas de seguridad acudieron al banco para evaluar la situación. Sin embargo, el personal del banco no pudo brindarles información por el momento.