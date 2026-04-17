Seis claves para el bienestar en la era hiperconectada

Especialistas destacan la importancia de equilibrar la salud mental, física y el uso de dispositivos digitales.

Hoy 10:04

Las nuevas tecnologías, aunque beneficiosas, presentan desafíos que requieren atención consciente para evitar que interfieran con nuestra calidad de vida. A medida que adoptamos hábitos digitales, también debemos aprender a proteger nuestro bienestar integral.

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La sociedad actual se enfrenta a un fenómeno ineludible: la hiperconectividad. Vivimos rodeados de dispositivos que nos permiten estar siempre en línea, pero también nos exponen a riesgos que, de no ser gestionados, pueden afectar nuestra salud mental y física. Este entorno digital nos exige estar atentos y conscientes de cómo usamos la tecnología y cómo afecta nuestras relaciones y bienestar.

En un mundo donde estar siempre conectado parece ser la norma, es vital aprender a desconectar. Las constantes notificaciones y la presión de responder de inmediato pueden generar ansiedad y afectar nuestro sueño. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado que la falta de descanso adecuado está relacionada con problemas de salud como el estrés crónico, la depresión y el insomnio.

Además, el bienestar digital implica no solo limitar el tiempo frente a la pantalla, sino también ser conscientes de cómo utilizamos la tecnología. El uso excesivo de redes sociales y aplicaciones puede generar comparaciones negativas y afectar nuestra autoestima. Es importante desarrollar hábitos que nos permitan interactuar de manera saludable con el entorno digital.

Establecer horarios para el uso de dispositivos y redes sociales. Crear espacios libres de tecnología, como el dormitorio. Practicar actividades que fomenten la relajación, como la lectura o el ejercicio. Practicar la “dieta digital”, reduciendo el consumo de contenido que no aporta valor. Fomentar interacciones significativas en lugar de la acumulación de “likes” o seguidores. En niños, establecer reglas claras y límites razonables con respecto al uso de los medios digitales.

Tomar el control de nuestra vida digital no solo mejora nuestra salud mental, sino que también fortalece nuestras relaciones interpersonales. Desconectar de la tecnología nos permite reconectar con nosotros mismos y con quienes nos rodean.

Desarrollar una relación consciente y saludable con la tecnología es clave para proteger nuestro bienestar en un mundo cada vez más digitalizado. Al ser más selectivos con el contenido que consumimos y las plataformas que utilizamos, podemos evitar los efectos negativos de la hiperconectividad.

La tecnología ha facilitado el acceso a información sobre salud y bienestar, pero también ha promovido hábitos sedentarios. Pasar largas horas frente a una pantalla puede provocar problemas de salud como la obesidad, el dolor de espalda y la fatiga ocular.

Para contrarrestar estos efectos, el diario estadounidense International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity recomienda:

Realizar pausas activas cada hora para estirar el cuerpo. Optar por caminar o andar en bicicleta en lugar de usar el transporte. Practicar deportes o actividades al aire libre que nos alejen de las pantallas. Adoptar una postura correcta mientras usamos dispositivos electrónicos. Ajustar la altura de la pantalla para evitar dolores de cuello y espalda. Hacer ejercicio para mejorar nuestra condición física y contribuir a nuestra salud mental.

La tecnología también puede ser una aliada en este sentido. Existen aplicaciones y dispositivos que nos recuerdan levantarnos y movernos cada cierto tiempo, junto con programas de ejercicio guiado que se pueden seguir desde casa. Al integrar estas herramientas en nuestra rutina, podemos beneficiar nuestra salud sin renunciar a los avances que la tecnología nos brinda.